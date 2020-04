Roger Rojas revela toda la pesadilla que vivió cuando fue engañado en Inglaterra

En una amena y divertida charla en Live de DIEZ en Facebook y YouTube, Roger Rojas, delantero del Deportivo Tolima, desde Colombia contó la historia completa de la pesadilla que vivió cuando viajó a Inglaterra para sumarse al West Ham.

También habló de Olimpia, Liga Alajuelense y hasta la Selección de Honduras. El Ro-Ro espera ganarse un cupo en el equipo de Fabián Coito.

Arrancó la plática con un saludo especial: "Inició el chat enviando un saludo a su padre, quien está de cumpleaños. Ya son cinco los que me ha tocado vivir desde lejos", dijo.

Con una taza de café colombiano que asegura "Es bueno, pero no hay como el de Honduras", habló del confinamiento que vive en suelo cafetero por la pandemia del coronavirus.

"En Colombia hay bastantes casos, vivimos en Ibagué, Tolima y aquí gracias a Dios aquí hay pocos casos. El doctor del club he ha informado que nadie ha muerto aquí. Pero le dije a mi esposa que ya me siento desesperado, los amo a ella y a mi hijo, pero ya necesito entrenar, ponerme los tacos y salir. Pero hay que tener calma y paciencia. Es una situación ajena a nosotros".

Rojas sigue las indicaciones del preparador físico del club y entrena en el patio de su casa, dice que le pidió permiso a los vecinos para correr en el lugar.

"Donde vivimos tenemos área verde. Le he pedido a los vecinos permiso y ahora tengo como 60 metros correr. Paso ocupado, estoy recibiendo clases virtuales, me toca ayudar en los quehaceres. Me gusta estar activo, no solo esta sentado viendo tele, eso no me gusta".

El parón llega en un momento en el que comenzaba a agarrar forma y confianza en el Tolima.

"Estábamos adaptándonos al grupo, a la liga, que es muy buena y se vino esto y pues toca. Hay que estar positivos, para la mente es complicado el encierro porque provoca mucho estrés. Es mejor darle cosas positivas a la mente y pensar que este parón servirá para volver más fuerte.

Responde a las preguntas de la afición

Sobre su experiencia en Azerbaiyán



"Yo fui con mucha ilusión, con expectativas muy grandes, pero al llegar allá no fue lo que imaginé. El club es nuevo, apenas tiene cuatro años de haberse fundado, no están las condiciones, su junta directiva es muy desesperada. En seis meses hubo cuatro entrenadores. Me me lesioné en un entreno y estuve fuera un mes, cuando me recuperé ya solo jugaba poco tiempo con el último entrenador. Tenía contrato hasta mayo y no me corrían, pero por la situación futbolística, le dije a mi esposa que si surgía una oferta íbamos a pensarlo. A la semana me llamó el profesor (Hernán Torres(, me cayó del cielo, hablé con el club y al inicio dijeron que no, que tenía contrato. Pero ya luego conversé con el presidente y le dije que era un club que iba a jugar que era un buen club y que iba a jugar la Copa Libertadores, algo con lo que siempre había soñado y al final cedió".

¿Le gustaría regresar al Alajuelense de Costa Rica?



"Tenemos buenos recuerdos de la Liga. La afición quedó contenta con el trabajo que hice, siempre recibimos buenos mensajes de parte de ellos. ¿Volver a la Liga? Siempre porque cuando me fui para Azerbaiyán dejamos las puertas abiertas. Tengo buena relación con el gerente, soy una persona que trata de dejar huella donde va, también tengo buena relación con Olimpia. Si en Alajuela un día me requieren, esperamos que todo esté en orden para que se pueda regresar".

El sacrificio económico por jugar en Europa

"Cuando se dio lo de Azerbaiyán cualquiera hubiera dicho: ese 'man' va a ganar bastante, pero no, yo quería jugar en una liga en Europa. Pero los cambios de técnicos, lesión y el frío no ayudaron. Hoy por hoy, entiendo que no es fácil mantenerse en Europa como lo hicieron David Suazo, Maynor Figueroa. No es fácil mantenerse. No fue por dinero, porque al final uno debe buscar su sueño. Si el día de mañana uno se retira no va decir pude, porque el hubiera no existe".

¿Jugaría en otro equipo en Honduras?

Yo soy olimpista desde que estoy en el vientre de mi mami, se me nota por las venas. Yo inicié allí y me gustaría retirarme en Olimpia. Puedo decir algo, pero solo Dios tiene la última palabra. Primero Dios se me de esa oportunidad de volver y debo estar bien porque para estar allí hay que estarlo. Ojala se de esa oportunidad, sino es así, uno debe buscar el bienestar de la familia".

Colonia Betania

"Mi tierra, mi barrio. Saludes para ellos, allí nací y crecí. De hecho en mi perfil Twitter lo tengo, orgulloso de ser de la Betania.

¿Qué significa Olimpia para Rojas?



Soy olimpista gracia a mi papá, siempre me hablaba bien de Wilmer, de Dolmo y de Juan Flores. Siempre hablaba bien e los delanteros. Me decía: ojalá algún día pueda estar allí, luche por sus sueños. Amo el equipo, al club, es el amor de mi vida".

¿Su ídolo?

Mi jugador favorito de Olimpia fue Wilmer Velásquez y también me gustaba como jugaba Wilson Palcios. Eran de mis favoritos, Wilson gambeteaba, hacía sus jugaditas y anotaba".

¿Celebró la clasificación de Olimpia a cuartos de Concachampions?

Claro, festejé contra Seattle y ahora que va bien en la serie con el equipo de Romell Quioto. Les mandé mensaje a los compañeros, contento y orgulloso por lo que está haciendo Olimpia, está representando bien al país, recuperando la identidad. Como dijo Boniek, Troglio le está devolviendo la identidad, es la verdad, estaba bajo y no sé si es que trae una varita mágica, pero de que lo ha levantado lo ha levantado".

¿Hace poco contaste lo que ocurrió en West Ham, pero qué fue lo que realmente pasó?

Siempre está lo negativo en mi carrera como eso del West Ham porque las noticias no se pueden borrar. Para explicarlo, lo mismo que dije, fue un engaño, después del juego con Parrillas One en Tela recibí la llamada de un contratista que me dijo que estaba la oportunidad del West Ham de un año a préstamo. Le dije a Osman que estaba la oportunidad, que acepte, me quiero ir, voy a hablar con mi papá que quiero ir Inglaterra. Ya estando allá fue falso, se burlaron de mí. Cuando regresé recibí burlas y críticas y no sabían.

¿Estando allá qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue el engaño?

"El engaño es cuando yo llegué dijeron: quién es este jugador no hemos pedido a nadie. Qué más engaño. El preparador físico del equipo me dijo: "y usted qué hace aquí, a mí no me han dicho nada de un Roger Rojas. Llamé al contratista y le dije: ¿Qué sucede?. Me dijo, dejame hablar con los contactos que tengo y que me iba a llevar a entrenara al Queens Park Ranger para no estar parado. Entrené con Harry Redknap, hice tres sesiones para no estar parado. Pasaron cinco días y le dije al contratista que si iba a estar ganando sin saber nada, prefiero regresarme a Honduras. Entonces me dijo, te voy a llevar al Blackpool FC, dije esto es una mentira, un engaño y le dije: no viejo, dame mi boleto y me voy para Honduras.

Fue difícil, queda como una lección aprendida. Que sirva para los jóvenes para no dejarse lleva por contratistas que te ofrecen el cielo.

Qatar 2022, su último cartucho



"Ese es el sueño, el anhelo que tengo, me queda poco. Ojalá pueda estar en ese proceso, no es fácil, hay buenos jugadores, pero venirme a Colombia influyó, aquí me puede ver el profesor Fabián Coito. Si lo hago bien me puede volver a llamar. El Mundial de 2022 es mi último cartucho. En el proceso con el profesor Suárez me dolió no ir al Mundial, Lloré, estuve en el 90% de los partidos de la eliminatoria y no fui al mundial. Entiendo al profesor Suárez, no es fácil elegir solo a 23 futbolistas, no tengo rencor con él".