Roger Rojas recuerda lo ocurrido con West Ham: 'Fue un gran engaño, se burlaron de mí'

El delantero hondureño del Deportes Tolima, Roger Rojas, se encuentra en Colombia entrenando y a la espera de que se reanude el torneo cuando pase la crisis del coronavirus. Desde allá recordó su amarga aventura por el West Ham United de Inglaterra.

En diciembre de 2013 se anunció que Rojas jugaría a préstamo con los Hammers. Viajó a Londres para someterse a las pruebas médicas y luego ser presentado, pero el sueño se convirtió en una pesadilla.

"Cuando se dio lo del West Ham fue de mucha ilusión para mí. Me dijeron que iba para Inglaterra, viajé ilusionado, pero cuando llegue no sabían quién era yo. Todo fue un total engaño. No me gustaría hablar mucho de ello porque fue difícil, gracias a Dios lo pudimos superar, pero si fue fue un gran engaño, se burlaron de mí. Es algo que me marcó, pero me ayudó para seguir entrenando y luchando", dijo en entrevista para el portal Futcracks Honduras.

Rojas llegó al equipo y se sometió a una prueba que de inicio el preparador físico le advirtió que no iba a pasar. Luego el presidente del club informó que no sería fichado.

El atacante retornó al país destrozado por lo ocurrido, pero recuerda que el técnico Juan Carlos Espinoza fue clave en su recuperación.

"Cuando regresé llegue triste, bajoneado, pero Olimpia tiene algo que no sé si los demás lo tienen, el profesor Juan Carlos me vio y se preocupó por mí, me preguntó qué pasaba, le conté que fue un engaño, que hasta hicieron burla y nadie sabe lo que en realidad pasó. Él me dijo que iba a comenzar de cero, que me iba a ir poniendo de a poco, Olimpia tiene gente que le sabe llegar al jugador. Pudimos levantarnos, salir de ese mal momento y quedar campeón", cerró.