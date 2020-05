Cristóbal Soria sobre el 'Choco' Lozano: “Me encantaría que marcara el gol definitivo que hiciera al Cádiz regresar a la Primera División”

Una plática extensa y muy amena tuvimos en Diario Diez con Cristóbal Soria, famoso personaje español que labora en el programa “El Chiringuito” de España. La polémica por sus declaraciones siempre lo envuelven y en nuestra transmisión vía Facebook y Youtube eso no faltó.

Real Madrid, Barcelona, Messi, Cristiano Ronaldo y más... Soria opinó con lujo de detalles sobre varias cosas relacionadas al fútbol europeo y otro tema al que se refirió fue al de Antony “Choco” Lozano, delantero que milita actualmente en el Cádiz de la Segunda División de España.

A Soria le preguntamos si conocía al “Choco” Lozano y en efecto mostró conocimiento de su estadía en el Cádiz y hasta deseó que hiciera algo en pro de la causa del equipo amarillo el cual está a un paso de ascender.

“Soy un seguidor del Cádiz Club de Fútbol, me encantaría que el año que viene sea un equipo más de los 20 equipos que están en la Primera División de España y creo que el 'Choco' tiene que marcar la diferencia en estos 11 partidos que quedan en Segunda División, me encantaría que marcara el gol definitivo que hiciera al Cádiz regresar a la Primera División, me encantaría”, contó Cristóbal Soria.

Y fue más allá, consideró que Lozano tiene la capacidad futbolística de ser un referente en Cádiz, institución donde militó el también hondureño Jona Mejía.

“Él tiene la moneda para cambiarlo y el fútbol es así donde llega la oportunidad, él tiene la oportunidad pero debe tener la cabeza limpia y la cabeza clara porque cuando le llegue la oportunidad lo que tiene que hacer es meterla”, concluyó.

