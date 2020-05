Luis Garrido se refiere a su salida del Córdoba y no le cierra las puertas a Motagua

Sin tener una comunicación oficial por parte del Córdoba, pero siempre positivo se mostró Luis Garrido tras la noticia de su salida en la institución española.

La noticia la dio Miguel Valenzuela, gerente deportivo quien manifestó: “Tendrán que salir entre seis, ocho o nueve jugadores. Lusi Garrido es un jugador con el que no contamos para el año que viene, ya hemos hablado con él”.

Pero Garrido ha manifestado este día que nadie del Córdoba le ha comunicado nada y esta noticia le extraña pues contaba todavía con un año de contrato. Por ello se refirió a la salida y no descartó que pueda cumplirse el deseo de recalar en Motagua.

“Mi representante está al tanto, yo mire la noticia y cualquier arreglo va a ser por medio de él. Si las cosas se dan así como me lo acaban de comentar, se abre la posibilidad de regresar a Honduras, lo hablaré con mi representante y bienvenido sea. Quien me abra las puertas será una bendición. Sería bueno poder llegar a Motagua, pero hasta que no se dé un acercamiento no hay nada, tienen que pasar un montón de cosas y si es posible tratar de llegar y aportar de la mejor manera, hay que ver quién me abre las puertas”, inició contando Garrido a SB Deportes.

Y agregó: “Quien crean en mí pues se debe ser agradecido, podemos sentarnos a dialogar porque sabemos de la situación que no es nada fácil, sería maravilloso llegar a un equipo y que me den una propuesta”, recalcó Garrido diciendo que entenderá la situación financiera de los clubes en Honduras y la propuesta que le hagan.

Luis Garrido hizo énfasis en que nadie del Córdoba le ha comunicado la noticia, esperará a que todo lo pueda arreglar su representane. “Por ahora no sabemos nada, es nuevo para mí lo que acaba de acontecer, somos profesionales y bueno sabemos que teníamos contrato de un año más. Era con Alfonso Serrano el director deportivo, me imagino que me lo van a comunicar y llegamos a un arreglo porque había un año de contrato”.

“Llegué muy entusiasmado con las ganas de hacer las cosas bien, nunca tuve ningún roce y nunca cuestioné nada, uno respeta las decisiones y sí vi cosas que no me parecieron pero yo respeto al grupo, llegué a trabajar de una gran manera y a lo mejor el entrenador ya tenía su propio equipo”, continuó diciendo el contención.

Garrido no baja los brazos y menciona que esta situación le ayudará a seguir adelante y no bajará los brazos, algo que nunca ha estado en su ADN.

“No sabíamos nada, es como nuevo. Por ahora sabemos que no hay nada concreto. Hoy hablé con mi representante y le manifesté algo, siento que mi representante me va a dar una solución. He estado en Tegucigalpa, he estado entrenando. Esto me motiva a seguir trabajando el doble, el hecho que pase esto no me hace bajar los brazos, no voy a dejar de trabajar. Por ahora tenemos que dedicarnos a trabajar para no perder la condición, el equipo que me abra las puertas bienvenido sea, esperemos estar a la altura... Hay Garrido para rato, que lo que venga sea lo mejor”.