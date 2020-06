David Suazo habla sobre el tema 'Benguché - Cagliari' y también de Alberth Elis

Follow @GustavoRocaGOL

David Suazo es uno de los referentes del fútbol de Honduras. El mito catracho que jugó para grandes clubes como Inter de Milan y Benfica de Portugal asegura que el Cagliari no le ha preguntado por Jorge Benguché.

Aunque el ex mundialista hondureño en Sudáfrica 2010 admitió que sí se han escuchado noticias del supuesto interés del delantero del Olimpia por el club de la Serie A italiana.

"Sí se ha escuchado a nivel de prensa, pero el club no ha hablado conmigo, no me ha preguntado si lo conozco, pero es obvio que tienen que saber cuál sería mi opinión acerca de él, porque sería algo fantástico que otro compatriota podría volver al fútbol europeo porque pienso que después de Emilio Izaguirre y el Choco Lozano nos hace falta un referente importante aquí en Europa para que nos ayude en calidad en la selección nacional", ha dicho David Suazo en el programa Cinco Deportivo.

OTROS TEMAS DE SUAZO



Sobre Rigo Rivas: "Es de los pocos que se está manteniendo, veo que los entrenadores hablan muy bien de él. No se sabe todavía si ellos van a reanudar todavía el campeonato (Serie C), pero si no se reanudan ellos ascenderían a segunda división porque estaban como primeros en su región, pero hablan muy bien de él, los viajes a la selección le han ayudado a creer que puede ser un jugador importante y para eso debes marcar diferencia en tus equipos, espero que se mantenga en esa racha porque será importante para el futuro de él, ya estuvo en segunda con el Brescia, ya topó campos importantes, pienso que la Reggina le va a dar esa fuerza".

Elis a Europa: "Lo leí en el periódico de Honduras pero obviamente que de Alberth no es la primera que se habla de él, pienso que si más jugadores hondureños hay en Europa, más benefecio le trae a la selección y al país, de nuevo los representantes y los equipos se pueden interesar en el fútbol hondureño. Tu sabes que cuando hay un movimiento de jugadores que van y vienen y hacen un buen papel, como en su época cuando estábamos casi 15 jugadores afuera en el proceso del 2010, eso solo puede ayudar y espero que pueda ser una situación real, pero pienso que depende de él, que en la MLS marque la diferencia haciendo goles y asistencias, siendo protagonista en la selección, le va a ser más fácil para él salir de la MLS".