Choco Lozano se pregunta: “¿Qué he hecho para que la gente tenga ese rencor contra mí?”

Antony 'Choco' Lozano se sinceró sobre las críticas que los aficionados emiten contra él, situación que no le molesta y busca encontrarle el lado positivo pues considera que todavía puede seguir creciendo como futbolista.

El seleccionado nacional se alista para regresar a la actividad futbolística el 14 de junio con el Cádiz en la Segunda División de España. En una entrevista con La Prensa detalló si se ve a futuro como uno de los referentes en la Bicolor, entre otros temas.

“Hay jugadores top a nivel de selecciones como Pavón, Costly, David Suazo, son jugadores que fueron referentes. Va a ser muy difícil llegar a ese nivel, pero obviamente uno va a tener que tomar esa responsabilidad desde la humildad y tener ese carácter para que uno sea de los que tome el liderazgo con la ayuda de otros jugadores”, inició contando.

Lozano hiso énfasis en todos esos comentarios negativos que recibe casi a diario y no sabe por qué es que hay tanto rencor hacia su persona.

“A veces yo veo comentarios de la gente que me escribe con aquel odio, aquel rencor y digo yo 'qué he hecho yo para que la gente tenga ese rencor contra mí'. Si te soy sincero todas las críticas las tomo para bien, que sean críticas que me ayuden a crecer y ser mejor futbolista. Yo respeto la opinión de toda la gente, me quedo con lo positivo siempre y bueno así hago yo y más si son opiniones de gente que ha jugado al fútbol”.

Y agregó: “Todos los halagos los tomo con toda la humildad, no creerme nada fuera de lo normal porque si te dicen unas cuantas cosas buenas ya perdés lo que sos, yo tengo mi identidad y sé qué clase de futbolista soy. Mantengo una línea en lo que creo que soy, agradezco las palabras de Wilson y de David Suazo, son futbolistas que uno admira, las palabras se toman para bien... No me creo ni más ni menos que nadie”.

Sobre su anhelo en España, confesó: “Tengo que hacer un año bueno, muchos años buenos. Quiero consolidarme en primera y hay que trabajar mucho para que se cumpla, más en un país como España, tengo esa espinita de volver y ser alguien importante en Primera División”.

OTRAS CON ANTONY LOZANO:

SI SE VE EN QATAR 2022: “Tenemos equipo para competir, nos quedamos a poquito de clasificar y claro que podemos competir, va a influir mucho el factor de ganar en casa y sacar resultados afuera. Uno sabe que a nivel de selección siempre te van a exigir, espero algún día que la gente se quede contenta. Yo siempre trato de hacer mi trabajo y esforzarme”.

DIFERENCIAS ENTRE COITO Y PINTO: “Es diferente porque Coito tiene un carácter muy diferente al de Pinto. Coito es un entrenador que te escucha, Pinto era más de su ley, de hacer lo que le parecía bien y sin importar lo que la gente pensaba, se tenía que hacer lo que él dijera. Tuvimos algún problema pero no hay ningún rencor ni reproche, dentro de lo que cabe casi se logra el objetivo”.

SU PASO POR EL BARCELONA B: “Tenía dos clubes interesados de primera en mí antes de ir al Barcelona B, yo tomé la decisión porque quería vivir la experiencia. Pude tener ese roce con futbolistas de élite mundial, siempre saco lo positivo de todo y no sé si es un problema que yo tengo. Tuve la oportunidad de saludar a Messi aunque no de platicar con él”.