Wilson Palacios cataloga a Antony Lozano como el mejor jugador de la "H" en la actualidad

Wilson Palacios brilló con su fútbol en la Liga Premier durante su paso por equipos como el Birmingham, Wigan, Stoke City y Tottenham, pero fue en este último en donde se consagró denotando su mejor versión destacando en encuentros claves en la UEFA Champions League y otros torneos internacionales.

Después de su pasaje en Europa, Palacios decidió retornar al continente americano con cortas estadías en equipos como Philadelphia Union, Miami FC y en Honduras nuevamente con Olimpia hasta cerrar con Real Sociedad.

Sin embargo, hoy a sus 35 años ha dicho que no volverá a jugar profesionalmente para seguir su plan de dedicarse a representar jugadores.

“Ya no volveré a jugar más, hablé con la gente de la Real Sociedad, mi último equipo y les agradecí porque me trataron muy bien, fue una bonita experiencia, pero ya tomé la decisión de no jugar más profesionalmente”, dijo Wilson Palacios en su intervención durante el programa Cinco Deportivo.

Wilson Palacios en su fichaje por el Wigan de la Premier League

Y agregó: “Soy Olimpia de corazón, siempre lo seré y me quería retirar ahí, sin embargo por circunstancias ajenas a mi voluntad no lo pude hacer, no me arrepiento de haber ido a Real Sociedad me trataron muy bien”.

MEJOR JUGADOR DE LA "H"

Para el laureado centrocampista catracho, Antony Lozano es quien "en lo personal es mi jugador favorito ahora, en esta era, no es por nada que llegó al Barcelona. Para mí es el mejor jugador actualmente en la selección de Honduras"

Además guardó lugar para referirse los futbolistas hondureños que han optado por la MLS y no por apuntar a Europa como lo hizo él en su momento.

"La MLS está evolucionando mucho, pero no se compara con Europa, pienso que la mentalidad del jugador hondureño tiene que ser allá, van a crecer mucho en lo futbolístico y personal.

Sobre la adpatación dejó en manifiesto que. "Esto pasa por la mentalidad y cómo se adapta uno con el clima, en el país en el que estás. Tienes que aclimatarte rápido. El fútbol en Europa se juega de dos toques, es rápido y tienes que adaptarte".

ELOGIOS PARA LUKA MODRIC

El "Mago" compartió durante tres años con jugadores de la talla de Gareth Bale, Luka Modric o Harry Kane, compañeros de los cuales aprendió mucho.

"De Bale y de Luka aprendí mucho, en especial de Luka. Bale estaba un poco más joven y no jugaba mucho, pero para mí Luka Modric es un astro. Fui compañero de ellos durante tres años, a veces me comunico con Luka, la verdad que es un poco especial, algo apartado", relató Wilson Palacios en su intervención para el programa Cinco Deportivo.

Su tiempo en los entrenamientos y hecho de haber compartido con el actual futbolista de Real Madrid, ganador de la Boto de Oro 2018 le llevaron a aprender muchas cosas de sí.

"El pase, tiene uno muy bueno y se ubica bien, oriente bien su cuerpo cuando recibe y controla. Siempre me fijaba en eso de él, creo que lo adapté en mi fútbol. Luka Modric lo tiene todo, tiene visión, control, marca y gol", soltó.

En su llegada a Inglaterra procedente al Olimpia, Palacios inició su carrera en el Birmingham, equipo del cual reveló haberse arrepentido de no haberlo comprado antes de su paso al Wigan. "Cuando ellos decidieron no contratarme a las dos semanas tuvimos un partido contra ellos, gracias a Dios jugué muy bien y se lamentó. Pidió disculpas".

Trayectoria

Olimpia, Birmingham City, Wigan Athletic, Tottenham Hotspur, Stoke City, Hull City, Philadelphia Union, Miami F. C. Olimpia y Real Sociedad.

Selección Nacional de Honduras

Mundiales: Copa del Mundo (2010-2014)