Andy Najar: “Si no fuese por las lesiones hubiese llegado al Real Madrid o al Barcelona”

Andy Najar es uno de esos futbolistas que casi no hay en Honduras, en los mano a mano es de los mejores. Gambetero, rápido y se adapta al puesto que el entrenador lo requiera. Puede jugar de lateral hasta de extremo, volante de enganche y contención.

El jugador que ha firmado reciente contrato con Los Ángeles FC de la MLS, repasó su carrera por Europa en una entrevista exclusiva con DIEZ en un Facebook y Youtube Live donde revela detalles hasta hoy poco conocidos. Dice que pudo haber llegado al Barcelona o Real Madrid.

¿Cómo se dio el fichaje por Los Ángeles FC?

Desde que tenía cuatro meses de haberme operado, tenían el interés, eso me dio a entender que sí alguien viene de un mal momento como yo con mi lesión, me buscan, hay que valorarlo y eso me llevó a unirme a ellos.

¿Pero no considera que todavía podía haberse quedado jugando en Europa?

Ahora que ya tengo mi pasaporte belga me hubiese quedado en Europa porque había quipos de la Liga de Bélgica, pero haber regresado a la MLS fue la mejor decisión.

¿Qué equipos te buscaron?

Habían tres equipos interesados de los primeros seis lugares, pero mi prioridades era estar cerca de la familia, en mi casa, eso me pedía mi cuerpo, ahora siento esa confianza y espero que mi cuerpo pueda rendir en estos años que me quedan en el fútbol.

¿Cómo catalogas tu paso por el Anderlecht?

Los primeros tres años fueron excelentes, gané mucho con el equipo, jugamos Champions League, Europa League, fueron los mejores, ya los demás todos lo saben que las lesiones me apartaron un buen tiempo del equipo y me quedo los primeros tres años del club.

Pero si recuperas el nivel en la MLS podrías regresar nuevamente al Anderlecht.

Las puertas siempre estarán abiertas en el Anderlecht, les di bastantes cosas, cada partido daba lo mejor de mí, la afición sabe de mi estilo de juego, siempre estaban felices cuando estaba en la cancha y eso hace que las puertas siempre estuvieron abiertas.

¿Qué fue lo que le faltó por conquistar en Europa?

Siempre tuve ese sueño de jugar en la Premier League, de jugar en el Arsenal, pero pasó eso de las lesiones, pero ahora es pasado, me toca olvidar todo eso y volver de nuevo.

El hondureño Andy Najar en un partido contra el Arsenal cuando vestía la camisa del Anderlecht en un juego de la Champions League.

¿Cuál fue la oferta más concreta que tuvo porque se habló de muchos equipos?

La única concreta que hubo fue la del Sevilla pero el club dijo que no estaba en venta y era de los jugadores más importantes. Le dijeron que sí me querían que volvieran. Me hubiese gustado irme, era un buen club, en una liga más alta, sino hubiese sido por las lesiones me considero que puedo jugar en uno de los grandes equipos de Europa.

Pero ahora que estará en la MLS tendrá más cerca para jugar en la Selección Nacional.

Los viajes afectan, el cambio de hora, ya veremos la Selección más adelante, por ahora quiero recuperar mi nivel. Yo nunca me pongo a pensar y decir que me voy a volver a lesionar, hago lo mismo que hacía antes, siempre me mantengo firme, son tres lesiones fuertes las que he tenido.

¿Cómo lo han recibido los compañeros en el equipo?

Muy bien me han recibido, desde el instante que ingresé al camerino me recibieron platicando. Me llevo con todos, voy agarrando confianza, pero hay un brasileño con el que siempre estamos platicando.

¿Cómo mira a Los Ángeles FC, cree que puede ser titular?

Fue el mejor equipo de la liga el año pasado, estará difícil pero me gusta la competencia, aquí es sana y cada quien apoya las decisiones de los técnicos, hay que trabajar al cien durante la semana para que el fin el entrenador la tenga difícil para enviar el 11 a la cancha”.

La Selección de Honduras en las pasadas eliminatorias en el último partido que jugó Andy Najar frente a Costa Rica en marzo del 2017.

¿Qué consejo le daría a Alberth Elis ya que está mentalizado en marcharse a Europa?

Que siga trabajando de la misma manera que lo viene haciendo, si tiene el sueño de ir a jugar a Europa, que en cada partido dé el 100%, que nunca baje el rendimiento porque allá los equipos son muy exigentes, quieren el mejor rendimiento de los futbolistas y que se termine de preparar en el equipo al que llegue a Europa.

¿Qué le falta al jugador hondureño para llegar a grandes clubes de Europa?

Yo comencé mi carrera en la MLS y me puse esa meta de ir a Europa, eso es tener sueños, no acomodarse a la liga, decir que tengo mi familia y me voy a acomodar, creo que el jugador hondureño debe de no estancarse en el mismo lugar y pensar en cosas grandes.

¿Quién considera es actualmente el mejor jugador hondureño?

Yo la verdad ja,ja,ja. No, creo que Alberth Elis hizo buen torneo el año pasado con el Houston y por el momento es el que más ha demostrado en el extranjero.

¿Qué ha platicado con el entrenador Fabián Coito porque siempre lo quiere tener en la Selección?

Yo con él me había comunicado en marzo que le dije que iba a volver a la MLS y que iba a fichar por Los Ángeles, siempre seguimos en contacto, no digo que sí ni que no, primero quiero prepararme y regresar bien. Él estaba feliz, me dijo que siguiera adelante que iba a tener el apoyo.

¿Y pudo estar en el partido ese que se suspendió frente a República Checa en Miami?

Me había comunicado que estuviera aunque no hubiese jugado, le dije que no porque solo comenzaba a entrenar con el equipo, él quería que estuviera solo con el grupo. El profesor Coito le ha dado confianza a los jóvenes, no todos los que han llegado se han atrevido con los muchachos nuevos.

¿Siente que tiene alguna espinita clavada o que le debe algo a la Selección?

Yo no tengo ninguna espinita con la Selección, uno como jugador no desea estar lesionado pero son cosas que se dan en el fútbol. Si se meda la oportunidad de estar otra vez voy a ir y estar otra vez.

¿Cómo ve el proceso actual de la Selección Nacional de Honduras?

Creo que hay que mezclar experiencia con juventud y el profesor Coito piensa a futuro, él sabe que nosotros ya nos estamos poniendo viejos, piensa en el futuro y eso es bueno. Así es en Europa, a los jóvenes los preparan y les van dando oportunidad con el primer equipo. En el Anderlecht el año pasado era juventud más experiencia y eso hay que alabarle a Coito que le está dando confianza a los jóvenes para cuando les toque representar a la Bicolor.

¿Qué piensa de los jóvenes que está llamando Fabián Coito a la Selección?

El profesor Coito ha sido el único que le ha dado oportunidad a los jóvenes, si otros técnicos lo hubieses hecho, estuviera mejor preparada la H para enfrentar partidos grandes. Todos estamos contentos por los muchachos nuevos y los de experiencia, es un bonito grupo, todos se apoyan, todos estamos con un solo objetivo en la Selección de Honduras.

¿Cree que están preparados para destacar en las eliminatorias que vienen?

No te puedo decir que ahorita porque las eliminatorias no han comenzado, pero ya en los partidos son a muerte, no puedo decir si están preparados, hay que verlos como reaccionan los jóvenes en un juego eliminatorio para conocer eso.

Siente que estuvo a punto de dar ese salto a un gran equipo Andy…

Yo tenía nivel para jugar en un Madrid o Barca. Si no fuese por las lesiones hubiese llegado a un club como Real Madrid o Barcelona.

¿Cuál fue su mejor gol que anotó con el Anderlecht y cuál fue su mejor momento?

El mejor gol que anoté fue al Arsenal en la Champions de cabeza. El mejor momento fue cuando el Sevilla se interesó por mí después del Mundial del 2014”.