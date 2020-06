El Anderlecht se interesa en Alberth Elis y Najar les pasó el contacto: “Yo considero que se puede ganar un puesto”

El nuevo jugador de Los Ángeles FC, Andy Najar, reveló en una charla con DIEZ que antes de venirse de Bélgica, habló con el entrenador del Anderlecht, Vincent Kompany, quien le preguntó por Alberth Elis, jugador del Houston que es pretendido por el equipo morado.

Najar explicó claramente que dio buenas palabras sobre su compañero en la Selección de Honduras quien ha manifestado que este es el momento de irse a Europa. Ahora se le vence contrato en diciembre y todo indica que se marchará al viejo continente.

“Si me preguntaron. Justo ahorita cuando ya estaba por venir, Vincent Company, el entrenador me llamó por teléfono y me preguntó por un jugador, está jugando en la MLS y lo recomendé bien”, comentó diciendo en una entrevista EXCLUSIVA con DIEZ.

El entrenador del Anderlecht de Bélgica, Vincent Kompany está interesado en unir a las filas del Anderlecht a Alberth Elis

Ese futbolista del que le preguntaron a Najar fue por Alberth Elis del que dice que puede reventar en Europa. “Yo digo que sí, el Anderlecht es bueno para darse a conocer en Europa. Yo lo llamé y le dije que el entrenador del Anderlecht quería hablar con él, no sé si hablaron pero yo le pasé el número de Elis a Company”, comentó.

El exjugador morado explicó que por las condiciones que tiene “La Panterita”, llegar a Bélgica puede ser importante ya que el equipo morado es una escuela. “Yo creo que en el Anderlecht, Elis se puede ganar un puesto más ahora que vienen formando un nuevo equipo, le están dando la oportunidad a jugadores jóvenes”, sentenció.