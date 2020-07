Franco Güity narra su experiencia con el coronavirus en Arabia Saudita y su futuro en Oriente Medio

El delantero hondureño Franco Güity extendió su contrato hasta que termine el torneo en Arabia Saudita y explica que le gustaría quedarse jugando en el extranjero, aunque la pandemia ha cambiado muchas cosas que podrían darle un giro a su futuro.

“Ya estamos viendo la luz de nuevo luego de permanecer mucho tiempo encerrado por la pandemia. Gracias a Dios se tomó la decisión de regresar al fútbol y es cuestión de días para que comencemos a entrenar. Gracias a Dios ya pasó lo peor por aquí”, inició diciendo Franco.

El delantero que juega en la segunda división de Arabia Saudita con el Al Nojoom, espera volver con la misma actitud. “El equipo está en una situación incómodo, estaba en la última posición, hemos ido escalando. En los seis partidos que tengo con el club desde que llegué llevo dos goles y dos asistencias, pero se cortó la racha por la pandemia, pero en los 10 partidos que faltan esperamos poder hacer las cosas bien; seguir con el equipo por un mejor contrato u otro equipo”, comentó en declaraciones a la radio HRN.

El delantero hondureño Franco Güity celebrando en el balompié de Arabia Saudita.

El artillero que en los Lobos de la UPN hizo buenos torneos, marcando muchos goles, lo que le valió para ser fichado. Habla de la renovación del contrato, contrario a lo que pasó su compatriota Eddie Hernández quien vivió una odisea para venirse de ese país.

“Mi contrato terminó en junio, pero hicimos una extensión de contrato para cuando termine el torneo que es en septiembre y ahora en adelante depende de mí rendimiento si quiere contar conmigo u otro club se interesa en mis servicios. Estamos abriendo puertas con mi rendimiento”.

Quiere seguir. “Espero que salgan mejores ofertas o el equipo mejore el contrato para seguir vinculado por estos lados. Antes de la pandemia todo iba bien, luego después del Coronavirus no muy bien con el encierro y estando solo lejos de la familia. No estoy arrepentido de haber venido, soy un jugador que no se aferra a ningún equipo, me gustan los cambios”, manifestó Franco.

Finalmente explicó que allá se gana mejor que en Honduras, y si le sale otra oportunidad en otro país, no dudará en decir sí. “Obviamente hay una diferencia en lo que ganaba, tampoco es uno se va a mover tan largo por algo que digamos no es la diferencia abismal, pero sí hay una mejoría monetaria y no se puede discutir. Nosotros queremos mostrarnos para conseguir un contrato en primera división o en segunda, siempre que sea mejor equipo”, afirmó el delantero hondureño.