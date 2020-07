Alberth Elis: “Me gustaría estar en la Premier League de aquí a dos años”

Alberth Elis (24 años) ya se encuentra en Orlando para el torneo “MLS is Back” y donde el Houston Dynamo se medirá ante Los Ángeles FC, Portland Timbers y Los Ángeles Galaxy.

El seleccionado catracho compartió en un Facebook Live con su representante Daniel Solís, la “Panterita” recordó cuando participó en el Juegos de estrellas de la MLS en 2018 ante la Juventus y reconoció que su sueño es llegar a la Premier League de Inglaterra.

CORONAVIRUS: “Con el virus ha sido bastante complicado, hemos estado bastante tiempo fuera de las canchas. Ahora estamos acá en Orlando y tenemos juego el próximo lunes, creo que va a ser un lindo torneo donde esperamos hacerlo muy bien individualmente y con el equipo, sería muy lindo poder ganarlo”.

SU SALIDA DE OLIMPIA: “Salir de Honduras no es tan fácil y peor del Olimpia, no es tan fácil salir del Olimpia teniendo contrato. Me sirvió de mucho esa experiencia (en Monterrey), me sirvió de mucho para lo que estoy viviendo en mi carrera”.

JUEGO DE LAS ESTRELLAS EN LA MLS: “Cuando me di cuenta que iba a estar en el partido me puse bastante feliz, una experiencia linda estar entre lo mejores de una liga. Que me haya elegido un entrenador como Martino fue algo motivante. Conocí muchos jugadores de muy buen nivel, es bueno aprender de ellos porque tienen mucha más experiencia que yo. Me tocó encarar a los laterales de la Juventus y uno se da cuenta que se puede ir allá y hacerlos sufrir”.

SUS PRIMEROS TACOS: “Me acuerdo que fueron unos Kaiser, estaba en un equipo de la iglesia y vinieron unas cosas de Estados Unidos y mi papá los compró, eran de segunda. Como no teníamos tacos para nosotros era algo lindo”.

SUS PRIMEROS JUEGOS FEDERADO: “Me acuerdo que con el equipo del barrio fuimos a una final contra un equipo del centro de San Pedro Sula y eran la reservas de Marathón, me acuerdo que nos metieron como 8 a 0, nosotros éramos flaquitos y ellos todos altos, era demasiado el nivel entre ellos y nosotros. Yo jugaba con gente mayor en ese momento”.

CUANDO LLEGÓ A OLIMPIA: “Cuando nos dan la noticia que voy a Olimpia yo muy feliz, pero sabía que no iba a ser fácil. Es difícil llegar con 15 años porque entrenaba con el primer equipo y jugaba en reservas, Tosello era el entrenador. Me gustaba quedarme después del entreno trabajando para mejorar”.

SUEÑO DE LA PREMIER LEAGUE: “Para mí es un sueño poder ir a Europa y no solo ir, sino demostrar. Creo que puedo hacerlo y por ahora esa es mi meta, quiero seguir escalando hasta llegar a las mejores ligas del mundo, solo se trata de trabajo y luchar por los sueños. Me gustaría estar en la Premier League de aquí a dos años”.