Beckeles: "Muchos jugadores en Honduras tiene meses de no cobrar y eso nos ha unido"

El lateral derecho del Nashville SC, Brayan Beckeles, tras confirmar que dio positivo por coronavirus, será baja para enfrentar el torneo “MLS is back” y explica cómo se ha sentido y lo que han hecho para ayudar a sus colegas de campo en el país que desde marzo no cobran.

Beckeles dijo que "no me puedo hacer el pendejo” porque conoce que muchos jugadores no reciben salario desde hace cinco meses y no tienen como llevar comida a sus casas. Dice que la pandemia del coronavirus los ha unido a todos los legionarios que han creado una fundación para darle la mano a sus colegas que viven momentos complejos en el país.

Leer. ALBERTH ELIS DICE QUE SUEÑA JUGAR EN LA LIGA PREMIER

“A raíz de todo lo que está pasando en el mundo, hemos creado un grupo de Whatsapp todo los legionarios de Honduras. Hace algunos minutos hablaba con Bryan Acosta y me dijo que está bien, también hablamos con Alberth Elis y Boniek. Muchos jugadores en Honduras tiene muchos meses de no cobrar y eso nos ha unido mucho; ya cuando estábamos en la Bicolor éramos unidos y cuando nos íbamos a los países nos olvidábamos, pero hoy por hoy somos más unidos porque en Honduras sabemos lo difícil que hay”, cuenta Beckeles.

Luego agregó: “Muchos compañeros en el país tienen cuatro meses de no cobrar y tienen esposa e hijos y nunca he visto que alguien diga que el jugador necesita, ni los clubes cuando más ocupa; nosotros decimos eso que en la unión está la fuerza y hay que hacer algo diferente”, inició explicando Beckeles desde la burbuja en Orlando, Florida.

Ver. LOS ELOGIOS QUE RECIBIÓ CHOCO LOZANO TRAS SU DOBLETE

Beckeles confiesa que tiene buena amistad con sus compañeros en la MLS; Quioto le está enseñando inglés, a Andy Najar le da consejos y espera que su regreso sea igual que cuando estuvo. De igual forma con Alberth Elis a quien dice que de cariño le llama “Claudio” y es uno de los más cercanos.

“Hablo con mi mamá de todas las cosas que nos tocó vivir, hemos pasado muchas cosas, pero Dios nos ha bendecido y solo nos queda devolver un poco de todo eso que cuando estaba pequeño muchas personas hicieron por mí”, explicó Beckeles sobre porqué ahora le gusta ayudar a las personas siempre que tenga la oportunidad.

“En lo personal le doy gracias a Dios de estar bien, pero estoy consciente de lo que pasa en el país y lo que están viviendo muchos compañeros allá. Te lo digo así, por eso nos unimos y hemos puesto nuestro granito de arena con lo que está a nuestro alcance. Sabemos que lo que hemos hecho ha sido importante para ellos y hemos visto el agradecimiento de ellos; no lo digo para que la gente lo sepa, sino porque es hora de preocuparse por el fútbol y me preocupa que no tengamos una fecha para comenzar”, manifestó el defensor hondureño.

Si no hay fútbol no habrá Selección en Honduras, pues muchos jugadores del campo local no entrenan desde marzo y las eliminatorias pronto iniciarán, aunque por ahora la emergencia que vivimos en el mundo, nos tiene encerrados por el aumento de casos de coronavirus.

“Teníamos una Selección que venía en gran ritmo, venía ganando partidos importantes, muchos jóvenes y al final para rendir en el fútbol tenés que estar bien y con todas las comodidades; es difícil porque hoy por hoy si un jugador no tiene para darle de comer a su hijo y con qué ganas se irá a una pretemporada o concentrar 10 o 15 días pero en tu casa no hay arroz ni frijoles. ¿Entonces? No irás concentrado al 100%, no es excusa si no que es algo real”, recalcó.

“Tenemos que estar juntos, es por el beneficio del país. Siempre lo he dicho que una sola persona nunca va a botar una pared, siempre se necesita la ayuda de alguien, un consejo de alguien y al final es de unirse todos; periodistas, equipos, jugadores, directivos, porque allí está la solución y cómo país también. Es cierto, estamos pasando lo peor, pero ponle punto y aparte, lo mejor viene; voy a llorar hoy pero más adelante todo será felicidad aunque sean momentos difíciles verlos por ese lado”, explicó el jugador del Nashville SC.

“La prioridad de nosotros es todos los jugadores porque son 10 equipos, pero por medio de personas que están allá como Wilmer Crisanto que participó mucho porque ese loco tiene de amigos a todos, tiene el número de varios jugadores en cada equipo, entonces nos enfocamos en todos; algunos no contestaron, otros sí. Pero en la plática de nosotros es en los que más lo necesitan; todavía faltan algunos porque la persona que nos está ayudando creo que tiene algunos problemas de salud; pero ver que hay personas que ponen primero ayudar a los demás que su propia salud”, afirmó el lateral.

Luego agregó Beckeles. “Nos hemos unidos todos los legionarios, no hay ninguno, son todos los legionarios de Honduras. Hablamos, compartimos, incluso le estábamos deseando la suerte a Alex López en la final de Costa Rica, platicamos con él antes, pero son todos esos instantes que quizás si no estuviéramos pasando esta pandemia no nos viéramos juntado para poder pensar que el fútbol hondureño necesita de eso”.

“No me puedo hacer el pendejo en este caso, vengo del Vida donde pasada dos meses sin cobrar, pero yo era de La Ceiba y como sea mi mamá tenía los frijolitos y el arroz que no me faltaban, pero era consciente que muchos compañeros como los extranjeros que llegaban les costaba. Esto se hace a raíz de las pláticas porque soy de las personas que creo que todos somos nobles y tenemos un gran corazón y a veces todo lo que te pasa te hace cambiar pero nunca queremos dejar de ayudar a las personas”, explicó el defensor de la MLS.

“Todavía mordemos el polvo, no creas que no, pero muchos jugadores van a buscar un directivo y no les dan la mano para ayudar en estos momentos. Tampoco te puedes poner en contra del directivo porque conoces la situación, pero ponele que si tu jugador es un empleado, tiene necesidades y muchos tienen la oportunidad de tener una vida estable y no depender del día a día; tienen que darse cuenta, no es de buscar culpables, sino saber que el fútbol hondureño nos necesita a todos. Aficionados para volver a los estadios…”, analizó.