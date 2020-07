Agente de Rigo Rivas: "El plan del Inter es que regrese a la primera plantilla de la Serie A"

Follow @GustavoRocaGOL

Rigoberto Rivas, jugador hondureño propiedad del Inter de Milan de Italia, seguirá un año más con la Reggina, que consiguió su ascenso a la Serie B, así lo reconfirmó a Diario DIEZ su agente, el italiano Filippo Pacini.

El representante del seleccionado nacional también aseguró que el neroazzurro tiene todo listo para hacer oficial la renovación de contrato hasta 2023 con Rivas Vindel, pues argumenta que el equipo planea que sea de la primera plantilla en la temporada 2021-2022. "La próxima semana firmamos la renovación de contrato con el Inter", adelantó.

"Yo conozco a Rigoberto Rivas desde que llegó a Italia, hace seis años; él tiene un contrato con el Inter de Milan hasta 2022 pero lo extenderemos hasta 2023, esta próxima temporada va a jugar prestado con la Reggina en la Serie B", confirmó.

Filippo Pacini es claro y asegura que el Inter confía mucho en la capacidad del hondureño y por eso lo renovarán. "Renovaremos el contrato con el Inter de Milan hasta el 2023, él deberia terminarlo en 2022 pero ahora será hasta el 2023. El Inter cree en él, entonces le extenderán por un año más su convenio, es un proyecto a futuro que tienen con Rigo Rivas".

Inter de Milan aprobó el préstamo del jugador por la Reggina para que tome mayor rodaje y así esté listo para cuando regrese al neroazzurro.

Pacini reconoce que el equipo de Milan accedió a la renovación de préstamo con la Reggina de Rigo Rivas porque "será en la Serie B y eso valoriza más al jugador".



"Rivas ahora en Italia está en un nivel alto, Inter cree que él es de un alto nivel, entonces por eso el Inter quiere extenderle su contrato por un año más y así estar tranquilol. El club lo prestó otro año más (a la Reggina) para que juegue y gane experiencia porque el plan del Inter es que regrese a la primera plantilla de la Serie A", confirmó Filippo Pacini.

FUTURO DE RIGO RIVAS

Consultado en dónde ve a Rigoberto Rivas en un par de temporadas más, el representante del hondureño no dudó en decir: "Lo veo en Serie A, seguro, es un buen jugador y el Inter también piensa eso, seguro en Serie A".



Pacini aseguró que ha visto algunos partidos de la Selección de Honduras y hay dos jugadores que le llamaron la atención. "He visto algunas partidos de la selección hondureña, me gustan mucho (Jonathan) Rubio, lo he visto jugar, es fuerte, también (Alberth) Elis, que de igual forma es un jugador bastante fuerte", dice.





Sobre ofertas, aparte de la Reggina, se limitó a decir que "él tenía varias opciones, pero el Inter quiso que siguiera en la Reggina para que gane experiencia y el próximo año regresar a la Serie A con el Inter".

Por último, rememoró a los jugadores hondureños que se le vienen a la mente: "Me acuerdo de Rambo de León, sí, con la Reggina también y Genova, y obviamente de (David) Suazo. ¿Edgar Álvarez?, no de él no", cerró.

SÉPALO

Filippo Pacini es parte de la empresa de representantes llamada Vigo Global Sport Services, reconocida en Italia por representar jugadores como Nicoló Zaniolo de la Roma, Davide Santon, también de la Roma y Gianluca Frabotta de la Juventus.

Manejaron también a los retirados Marco Storari, Francesco Coco, Mohamed Kallon, Christian Abbiati, Dejan Stankovic, Samuel Eto'o y Jonathan Zebina, por mencionar algunos.