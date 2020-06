La Reggina de Rigo Rivas y Germán 'Tanque' Denis asciende a la Serie B de Italia

Follow @GustavoRocaGOL

La Reggina de Italia celebra su ascenso directo a la Serie B. El club donde juega el hondureño Rigo Rivas ha sido promovido de categoría en el fútbol italiano al dar por terminada las divisiones inferiores por el brote de la pandemia del coronavirus.



El club de Reggio Calabria era uno de los líderes de los tres grupos que conforman la Tercera División en Italia y este lunes se ha confirmado que los 3 líderes ascenderán de forma directa a las Serie B.



Es por eso que el Monza de Berlusconi, Vicenza de Mimmo Di Carlo y el histórico Reggina donde juega además el reconocido delantero argentino Germán ‘Tanque’ Denis, han ascendido a la segunda categoría del fútbol italiano. La cuarta plaza se definirá en un playoff.

NÚMEROS DE RIVAS EN LA REGGINA

Rigo Rivas, seleccionado hondureño y pieza clave de la Reggina esta temporada, donde fue bien acogido después de su préstamo por parte del Inter de Milan, colgó la imagen que el club puso en sus redes celebrando el ascenso, adjutando tres emoticones, una B, un corazón y las manos juntas como dando gracias a Dios.

Rigo Rivas se ganó la confianza del técnico Domenico Toscano y cerró siendo titular.

El oriundo de las Islas de la Bahía disputó un total de 16 partidos en la Serie C con el equipo amaranto y convirtió dos goles.

De momento la estadía de Rivas (21 años) en Reggio Calabria no es garantizada, pues habría otros clubes interesados en sus servicios. Todo dependerá de la negociación que haya con el conjunto neroazzurro dueño de su ficha, cuyo club que buscará renovarle su contrato.





Reggina concluyó la temporada 2019-20 de la Serie C integrando el Grupo C y siendo líder absoluto con 69 unidades, 9 puntos más que el Bari.

Rigo Rivas comenzó su carrera en el Prato de la Serie C en la temporada 2015/2016 donde disputó 1 juego y rápidamente el Inter de Milan lo fichó para su equipo Primavera en el cual se coronó campeón.



Luego de eso, para la campaña 2017/2018 se fue prestado al Brescia de la Serie B, club con el que alcanzó a jugar 15 partidos en los cuales no pudo celebrar. Su último paso antes de llegar a la Reggina fue con el Ternana de la Serie C, institución donde jugó 10 juegos de liga (no anotó) más dos de Copa, encuentros donde se estrenó anotando un gol. Es decir, esta campaña que culminó con los de Reggio Calabria ha sido la más fructífera del mediocampista hondureño.