Wilmer Crisanto alaba y defiende a "Choco" Lozano en Twitter: "Tiene la gracia de un Dios todopoderoso"

El futbolista de Motagua, Wilmer Crisanto enmudeció las críticas contra Antony Lozano tras afirmar su buen accionar con el Cádiz en la Segunda División de España luego de lograr su ascenso al máximo circuito siendo figura del equipo.

Durante mucho tiempo Lozano ha sido cuestionado porque no rinde a nivel de selección nacional, pero sí con sus equipos, algo que escatima el jugar de Motagua.

Crisanto compartió una publicación en su cuenta de Twitter en donde resaltó que no se le hace "raro" su éxito, puesto que es un jugador con "gracia de un Dios todopoderoso".

"Tanto que matamos a un compatriota y déjenme decirle que "Choco" tiene la gracia de un Dios todopoderoso y él rápido se dio cuenta que el Señor era el camino", escribió Wilmer Crisanto en su cuenta oficial de Twitter.

Y agregó que "todo lo que él está viviendo no se me hace raro, Dios no avergüenza a sus hijos, toda la honra y la gloria será para Dios Antony "Choco" Lozano".

El carrera final "Choco" Lozano fue figura anotando tres goles (Extremadura y dos a Real Oviedo) para su equipo que le valieron para asegurar seis unidades que hoy los tienen en la Primera División de España.

A falta de dos fechas para el cierre de la temporada lleva 10 goles en 26 partidos como titular, datos que igualan sus registros de anotaciones cuando militó en el Tenerife durante la temporada 2016-17.

Jornadas restantes para el Cádiz

Jornada 41: Girona vs Cádiz FC, viernes 17 de julio

Jornada 42: Cádiz vs Albacete, lunes 20 de julio