Andy Najar tendrá que esperar para debutar con Los Ángeles; Bob Bradley dice que lo llevará de a poco

Andy Najar todavía no está para ser titular, al menos eso es lo que ha indicado el entrenador de Los Ángeles FC, Bob Bradley, quien este jueves en videoconferencia afirmó que llevará de a poco al catracho ya que espera ponerlo cuando esté al 100% físicamente.

El entrenador es escéptico en pensar que Najar puede salir de inicio el sábado que estarán enfrentando el clásico angelino frente al Galaxy del Chicharito, aunque podría tener sus primeros minutos.

Bradley explicó que Najar ha venido evolucionando bien en los entrenamientos, pues el jugador viene saliendo de una lesión de rodilla desde hace un año y todavía no ha participado en fútbol de competencia, solamente en los entrenamientos que lleva con el cuadro LA FC.

Los Ángeles FC empataron 3-3 frente a Houston Dynamo en el primer partido de la temporada, llegan obligados a ganar. Bradley sabe que es urgente sumar, por lo que enviará los mejores hombres al encuentro. Andy Najar firmó por un año y dependiendo de su rendimiento renovará.

El equipo angelino no cuenta para este torneo con su principal estrella, el delantero mexicano Carlos Vela quien no participa debido a la salud de su esposa quien está por dar a luz. Najar estuvo en la banca en el partido ante Houston Dynamo pero su entrenador no lo utilizó.

Desde que lo firmaron, Andy sabe que va a jugar como lateral derecho, puesto que no es nuevo, pues allí se desempeñó en los últimos años en el Anderlecht de Bélgica donde también lo usaron como lateral izquierdo, extremo y hasta de volante de llegada.