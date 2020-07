Kevin Álvarez: "Estuve cerca de llegar al Houston Dynamo, pero tenía contrato con Olimpia"

Desde Suecia, el lateral derecho hondureño del Norrköping, Kevin Álvarez, sostuvo un mano a mano con DIEZ en Live en Facebook y YouTube y confesó el jugador que recomendó para el fútbol sueco y que estuvo cerca de llegar Houston Dynamo.

"Una vez me acá preguntaron por un lateral iquierdo. En ese momento dije Elmer Güiti, para mi es de los mejores. En eso lo vieron y dijeron que tenía muchos años de contrato y no volví a tener comunicación con es persona", inició contando.

Álvarez dice que si le tocara recomendar jugadores para jugar en Sueucia, "hay cuatro o cinco que me encantan muchísimo".

"Están Kervin Arriaga, un jugar que me gusta mucho. Deiby Flores, Edin Solani, Carlitos Pineda y Jorge Benguché en estos momentos me gustan por lo que vienen haciendo y deberían dar el paso (de salir al extranjero).

El Houston Dynamo lo pretendió antes de fichar a Elis

Kevin jugó seis años en Liga Nacional con Olimpia y hasta hoy se atrevió a confesar que el Houston Dynamo lo pretendió mucho antes de que ficharan a Elis.

"Antes que Elis se fuera. Viajó Matt Jordan (director deportivo del Houston) en dos ocasiones a hablar conmigo a Honduras. Sabiendo que no es fácil salir de Olimpia se complicó, el Dynamo estuvo interesado en mí y ojalá se pueda dar. Le digo a Alberth que Elis renueve y ponga en la clásusula que yo llegue (risas).

"En ese momento Jordan fue a hablar con mi representate y otra conmigo en San Pedro Sula y con mi papá, estuve cerca de llegar al Dynamo, pero tenía contrato con Olimpia".

Hoy el legionario catracho asegura que si uun jugador tiene contrato, es difícil que Olimpia lo deje marcharse y recuerda las palabras que le dijo el extinto Rafael Ferrari.

"Con Olimpia es difícil (salir si tienes contrato) porque no tiene necesidad. Eso lo recuerdo bien cuando me lo dijo Rafael Ferrari (QDDG): Si Olimpia no vende bien, no vende. Pero él era una persona cabal, si decía no te vas, pero no estabas bien, te ayudaba a estar mejor".

¿Por qué al final no fichó para el Malmö"?

Antes de fichar por el Norrköping, se informó que Kevin Álvarez estaba cerca de jugar para el Malmö, equipo donde se formó Zlatan Ibrahimovic. ¿Qué pasó al final?

"El interés de ellos era muy real. Aún me sigo preguntando cómo se filtró esa portada con ustedes. Dentro de ese convenio había una cláusula confidencial donde decía que nadie iba a decir algo. Miro esa portada y digo ¿qué es este relajo de mensajes?. Yo decía de dónde salió, porque solo sabía mi familia y mi novia ene ese momento. Al final pregunté dónde iba a tener más posibilidades y tomamos la decisión de venir aquí", cerró.

Esperá mañana la segunda parte de la entrevista con Kevin Álvarez.