¡Marginados! Los cinco legionarios que no tienen actividad en sus clubes a pocos meses de las eliminatorias

Desde antes de llegar el coronavirus, muchos futbolistas tenían el futuro incierto. No tenían participación en sus clubes y las cosas no han mejorado. Otros no saben qué pasará con ellos y todos forman parte de la selección de Honduras que desde marzo 2021 comienza a competir.

Algunos jóvenes como el lateral derecho Kevin Álvarez, no ha tenido minutos en el Norrkoping de la primera división de Suecia. El exjugador del Olimpia manifestó que desea salir del club donde todavía tiene dos años de contrato y buscar una opción donde pueda jugar.

Álvarez solamente juega con el equipo de las reservas, pero no está compitiendo en alto nivel, lo que le impide que sea llamado a la Selección Nacional y en esa posición, Coito le ha dado oportunidades a Felix Crisanto y Brayan Beckeles.

Otro futbolista que no ha participado mucho es el defensa central de 22 años, Denil Maldonado. En enero fichó por el Pachuca de México, pero solo ha jugado encuentros de la Copa MX antes de la pandemia. Ahora que ha arrancado la Liga MX, no ha ido ni en lista en los primeros partidos.

Maldonado está a préstamo hasta diciembre, si el Pachuca no llega a un acuerdo de compra o extensión de contrato tendrá que regresar al Motagua. El jugador es titular en la Selección Nacional, tras la suspensión por doping de Henry Figueroa, es el sustituto ideal para acompañar al veterano Maynor Figueroa en las eliminatorias.

UNO SIN EQUIPO Y OTRO EN INCERTIDUMBRE

Una de las preocupaciones del entrenador Fabián Coito, es el tema del volante Bryan Moya. El futbolista dejó el fútbol colombiano para marcharse a jugar a Angola; un país no muy tradicional en fútbol para los latinos. El jugador todavía no ha viajado y no disputa un partido oficial desde noviembre que salió del Zulia de Venezuela.

Moya también es seleccionado hondureño. Fue clave en que Honduras pudiera ganar encuentros vitales en 2019 que le ayudaron a mantenerse arriba en el ranking de FIFA que hoy tiene a la Selección Nacional clasificada a la octagonal final rumbo a Qatar 2022.

El último futbolista es Luis Fernando Garrido; volante de contención que vivió una pesadilla al marcharse a la tercera división de España donde participó apenas 45 minutos con el Córdoba FC, pues luego se vino la pandemia del coronavirus y rescindió el contrato.

Ahora Garrido se encuentra sin equipo. Es parte de la Selección Nacional y todavía no ha definido su futuro. La ventaja que tienen estos futbolistas es que apenas se están normalizando los torneos. Además la Selección de Honduras compite hasta marzo en las semifinales de la Liga de Naciones, pero están sin ritmo lo que es preocupante tomando en cuenta que son jugadores que aportarían mucho al cuadro patrio.

El otro que lleva mucho tiempo con poca actividad es Roger Rojas, todavía no hay fecha de la vuelta del fútbol colombiano. Milita en el Deportes Tolima. El jugador inició el campeonato que se suspendió como suplente, todavía no anota. Espera terminar este torneo para buscar nuevos aires.