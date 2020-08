Kevin Álvarez ya no quiere seguir en el Norrkoping: “Deseo salir del club e ir a un equipo donde pueda jugar”

Kevin Álvarez, lateral derecho hondureño que hace un año y medio llegó al Norrköping de la primera división de Suecia, está viviendo una pesadilla, pues considera que llegó el tiempo de salir del club ya que no cuenta para el entrenador. Todavía tiene dos años de contrato.

El defensor que se fue del Olimpia en medio de la polémica, explica que le gustaría hacer lo que han hecho otros legionarios, que han ido a préstamo a otros clubes para ser tomados en cuenta en la Selección Nacional cuando no jugaban, como pasó con Andy Najar.

“A los entrenadores les pagan por tomar decisiones y a uno solo le queda trabajar y estar en la disposición del club. Tal vez no seré del agrado del jugador o no le gustará mi forma de trabajar, gracias a Dios voy a seguir trabajando y viendo que puerta se pueda abrir para seguir en Europa”, explicó el defensor hondureño que no es tomado en cuenta.

Luego agrega: “Como todo jugador, esto incomoda y lo pone a uno intranquilo, por no decir otra palabra, pero hemos aprendido a confiar en Dios y ver que puede hacer en estos momentos difíciles”.

Kevin cree que mientras siga el mismo entrenador, pueda volver a jugar. “Por ahora estamos en primer lugar por diferencia de goles que el Malmö y eso es bueno para el equipo, creo que para ellos muy bien, pero por mi situación muy mal porque vamos a ver qué sucede en estos meses”, reaccionó en declaraciones a la radio HRN.

Lo que sí tiene claro es que podría salir del club al ver que se está perdiendo, pues solo entrena y juega con las reservas. “En reservas si juego, pero no se puede conformar como ha pasado con varios compatriotas, y como han hecho otros, voy a pedir la oportunidad de ir a jugar para tener ritmo de participación y me viene bien. Creo que cada vez que se presenten partidos de la selección iré”, comentó.

“Por ahora por lo que se ha presentado en los últimos tiempos, el deseo es salir del equipo y presentarme en otro club donde pueda jugar y aportarle a la Selección y tener una carrera exitosa en un equipo de mayor ranking en Europa, quiero mantenerme aquí un buen tiempo”, comentó el jugador sampedrano.

“Tengo este año y dos más, firmé por cuatro años”. Luego sigue diciendo: “Ahorita no estoy para escoger pero si para que alguien me dé una oportunidad de poder trabajar, competir sanamente por un puesto y demostrar lo que puedo dar y aportar al equipo que pueda ir”.

Le preocupa no estar jugando ya que vienen las eliminatorias y se las puede perder. “La Selección es la motivación e inspiración de todo jugador, de pedirle a Dios que se dé la oportunidad de ponerse la camisa de la Selección Nacional, esa es una cosa que anhelo. Pero ahorita que tenga participación es muy difícil y ojalá que cuando se llegue la pueda aprovechar de la mejor manera”, comentó el futbolista.

“El entrenamiento sin jugar es muy difícil, entonces, creo que he mejorado mucho y en algún momento no muy lejano se dé la oportunidad de poder demostrarlo”, explicó el futbolista catracho.