Bryan Barrios tiene todo listo para viajar a España: Habla del contacto con Olimpia, de Solani y Kervin Arriaga

Bryan Barrios (26 años) tiene todo listo para viajar a España y enfrentar su primera experiencia como legionario hondureño. El potente lateral derecho ahora ex Marathón, ha confirmado a DIEZ que se marcha la próxima semana.

El nuevo fichaje del Real Balompédica Linense de España hará un viaje directo desde San Pedro Sula hasta Madrid para luego trasladarse a La Línea de la Concepción, Andalucía, España y así comenzar su nueva andadura en el fútbol.

"Estamos alistándonos y cudiándonos para cuando llegue la oportunidad de irnos llegar allá en buenas condiciones", comenzó diciendo el futbolista hondureño.

Bryan Barrios jugó los últimos cuatro años con el Marathón, a donde llegó procedente del Parrillas One.

Sobre el viaje, Barrios Bernández dice. "Gracias a Dios ya está todo listo, tenemos todos los papeles en regla, el viaje está previsto para el viernes 14 de agosto, la otra semana viajo ya; ellos prepararon todo, ya está todo listo para irme a incorporar al equipo, el vuelo será directo a Madrid".



Bryan Barrios lamentó que no pueda viajar su familia de momento. "Por los momentos voy solo, mi familia llegará a España como en noviembre o diciembre".

¿Cómo se dio su fichaje por la Balona?

Bryan Barrios es sincero y asegura que el fichaje por 'la balona', sobrenombre de su nuevo club, fue una obra de Dios, pues era a otros compañeros suyos que un agente andaba viendo.

"La verdad que yo digo que fue de parte de Dios porque el socio del presdiente del club andaba viendo a otros jugadores y le gusté cómo jugaba yo y me contactaron, de ahí nos pusimos de acuerdo y se dio; ellos andaban viendo a Edwin Solani y a Kervin Arriaga, al final yo les gusté y pues así se dio la oportunidad", comenta.



Acerca de su estado físico, aduce que ha estado cumpliendo con los trabajos que el Balompédica le envía de forma semanal. "Ellos me han mandado un plan de trabajo, lo hacen de forma semanal, y uno lo pone en práctica. Estamos conscientes de que es otro nivel y para eso me estoy preparando para llegar de la mejor forma, es otro mundo ir a un equipo europeo".

Bryan Barrios no pierde de pista la selección hondureña, pues quiere seguir siendo tomado en cuenta.

"No tuve otras propuestas, tuve un acercamiento con Olimpia hace un año pero ahorita que se me acabó el contrato no se me acercó nadie. Con Marathón sí hablé antes de fichar por el equipo pero no se llegó a un acuerdo y decidí dar el salto a Europa", esgrimió el hermano del reconocido Johnny Barrios.

NO PIERDE LA PISTA DE LA SELECCIÓN

Bryan Barrios, que fue llamado a la Selección de Honduras por Fabián Coito, no deja de ilusionarse con futuros llamados. Dice que la clave está en trabajar fuerte para ser considerado.

"Las posibilidades siempre están, uno tiene que trabajar para llegar a la selección, que es el deseo de uno. Solo es de trabajar y poner lo mejor de uno para que el profe pueda tomarme en cuenta", dice, y añade. "Cuando el equipo me contrató el profe Coito me dijo que aprovechara y que jugara al máximo siempre".



Para finalizar asegura que Héctor Vargas le deseó suerte en su aventura española. "Sí hablé con el profe, él me deseó la mayor de las suertes, que siguiera trabajando y que aprovechara. Hablé con los directivos del Marathón también una vez tomada la decisión, me dieron el apoyo total, dejé las puertas abiertas".

MÁS DEL BALOMPÉDICA LINENESE

El Real Balompédica Linense tiene 108 años de fundación, pues fue creado un 4 de enero de 1912, aunque empezó a competir de manera oficial en el año 1921. Un año después, en 1922, solicitó el título de «Real», que le fue otorgado ese mismo año por el Rey Alfonso XIII.

La 'balona', como se le conoce, a pesar de su historia, nunca ha jugado en la Primera División, solamente ha disputado seis temporadas en Segunda.



El rival directo de la Real Balompédica Linense es el Algeciras Club de Fútbol debido a que es un equipo vecino contra el que disputa un derbi comarcal, aunque también rivaliza con el equipo de la capital de provincia, el Cádiz del hondureño Antony 'Choco' Lozano.

El Balompédica Linense juega en la Segunda B de España, que equivale a la tercera categoría del fútbol español. Lo hace en el Grupo 4, donde comparte con clubes de Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y la Región de Murcia.



Los clubes con los que pelea son: Algericas FC, Cádiz B, San Fernando, Atlético Sanluqueño, Córdoba CF, Recreativo de Granada, Recreativo de Huelva, Marbella FC y Sevilla Atlético.



También con el Villarrobledo, Villarubia CF, Talavera de la Reina, Badajoz, Don Benito, Mérida, Real Murcia, UCAM Murcia y Yeclano Deportivo.