Bryan Barrios, de una infancia dura a convertirse en legionario: “Este es el momento que uno anhela”

La ventana de transferencia de verano se abrió para el futbolista hondureño Bryan Barrios, quien sorpresivamente fue anunciado este martes como nuevo jugador del Linense de la Segunda B de España.

El defensor Barrios (26 años) jugó en Atlético Limeño, Parrillas One y Marathón como su último pasaje más destacado, ahora se convertirá en un legionario más en el fútbol hondureño buscando superar un sueño de niño traducido de una infancia dura en la que le tocó crecer junto a sus padres en San Pedro Sula.

En entrevista a DIEZ, Barrios explicó cómo se dio su fichaje, la oferta que nunca llegó del Olimpia, sus metas con su nuevo club y detalles de su vida privada que pocos conocían.

¿Cómo traduces tu fichaje finalmente al fútbol europeo?

Primeramente, quiero darle gracias a Dios por ese reto nuevo que se viene a mi vida, estoy agradecido y alegre por ese equipo que me contactó.

Diste el salto en tiempos difíciles... ¿Cómo se dio todo?

Había un representante que estaba viendo el Marathón-Motagua (pentagonal Apertura 2019) en el Olímpico. Luego de ellos me contactaron, hablamos y llegamos a un acuerdo. Ya días me tenían en la mira, estoy agradecido con su cuerpo técnico por esta oportunidad.

¿Cómo quedó todo en Marathón?

Yo le estaba dando el primer lugar a Marathón, pero cuando me llamaron fue cuando estaba hablando con ellos. El fichaje finalmente se dio y ya se anunció.

¿Y qué pasó en las negociaciones... pediste mucha plata?

Se me acabó el contrato, estuvimos hablando y me dijeron que todo estaba complicado. También me comentaron que si tenía algo seguro afuera que lo aceptara. Estoy agradecido con ellos por darme el apoyo que me han dado, fueron cuatro años duros en los que trabajé para ganarme un puesto. Se me dio y se me están dando un sueño que muchos futbolistas quieren.



Bryan Barrios durante uno de sus entrenamientos con Marathón

¿Tan crítica está la situación en Marathón?

No te sabría decir, ellos son quienes manejan eso, pero me dijeron que estaba complicado. Si ellos me ofrecían una cifra, estaría en el equipo, pero prefería una oportunidad afuera a ver qué pasa. Quiero ir a trabajar fuerte, mi anhelo es estar en la selección.

¿Qué hay de Héctor Vargas? ¿Qué te dijo?

Él no sabía que ya había firmado, pero hablé con él, siempre me decía que me esfuerce. Estoy agradecido con él porque me ayudó mucho y me hizo jugar, allí está el resultado del esfuerzo.

¿Qué conoces de la región adonde vas?

Solo he visto fotos, sé que queda por la ciudad de Cádiz. Iré a adaptarme. La firma ya está, solo queda un documento que me tienen que mandar (permiso de trabajo) y esperar la fecha para trasladarme.

¿Qué pasó por tu mente cuando estabas firmando?

Lo primero que se me vino es la familia, mi mamá es luchadora, ella vende baleadas. Este momento es algo que uno anhela, lo primero que piensas es en ellos para que salgan adelante. Si va a vender que sea porque ella quiera, no por necesidad.

Háblame de tu infancia...

Fue muy dura, no fue nada fácil. A veces no tenía nada para comer. Un día había y otro no, uno tenía que pasarla con lo que había. Mi infancia fue complicada, mi sueño de jugar fútbol fue más que todo porque vi a mi hermano mayor, yo siempre decía que quería ser igual a él, se me dio la oportunidad y la aprovecharé al máximo.

¿Cuál era tu papel en todo ello?

En lo personal casi no me tocó vender, fue más que todo a mis hermanos mayores, pero sí trabajé en una repostería y por las tardes me iba a entrenar.

¿Con esta oportunidad crees en ser tomado en cuenta en selección nacional?

Ese siempre ha sido mi objetivo, por ello siempre trabajaba en Marathón, para ser convocado. Lo hicieron una vez, pero estamos pendiente en ello. Yo quiero ir a trabajar allá para seguir siendo convocado. Dios fue quien me puso allí.

Tú has sido muy criticado por falta de técnica... ¿Ajusta tu fútbol al lugar adonde vas?

Si estoy listo, si Dios me puso allí es por algo. Sí, es cierto que tengo falta de técnica, pero para eso iré a trabajar allá, a mejorar eso. Inclusive Héctor Vargas me dijo que mejorara en eso, que me esforzara.

Vas a un equipo con muchos años de historia, pero que no ha logrado ascender a segunda división. ¿Cuál es tu objetivo?

Es ir a trabajar fuerte, tratar de ganarme la confianza de la gente, cuerpo técnico y afición. Quiero crecer futbolísticamente y que otros equipos me vean; primeramente, ascender con el equipo, aportar mi granito de arena. Quiero ir a trabajar duro para que otro equipo me compre.

¿Has tenido contacto con "Choco" Lozano?

Todavía no, pero espero hablar con él para compartir.

¿Era esta tu única opción o había otros clubes sobre ti?

La verdad que Olimpia me estuvo llamando hace un año atrás, me dijeron que me querían fichar y que no renovara con Marathón, eran los únicos interesados, pero ahora que se me acabó el contrato no tuve contactos con ellos.

Es decir... Sin Marathón y sin esa posibilidad de España. ¿Qué tenías sobre la mano?

De no ser lo de España, me hubiese quedado en Marathón. A ese equipo le tengo un gran cariño, a la afición, directivos y cuerpo técnico. Realmente me hubiese puesto en contactos con ellos.

¿Dispuesto a rebajarte tu sueldo?

La verdad que sí, lo que uno quiere es tener trabajo y seguir adelante. Estaba dispuesto a cualquier cosa por estar siempre allí.

Tu mensaje de despedida:

Agradezco mucho a la afición de Marathón por todo su apoyo, voy a trabajar fuerte para estar en la selección nacional y clasificar a un Mundial.