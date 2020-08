La razón por la que Ramón Núñez no triunfó en Cruz Azul, según 'El Chelís'

Ramón Núñez ha sido uno de los jugadores más talentosos que ha salido de Honduras en los últimos años. El catracho supo llevar la camisola número 10 cuando Julio César de León no estaba y se coló en el listado final para el Mundial de Sudáfrica 2010.

Se puede decir que su mejor nivel lo alcanzó entre 2008 y 2009 cuando vistió la camiseta del Puebla de México, equipo al que ayudó a meterse a una semifinal de Liga donde perdieron con Pachuca.

Esa gran campaña le valió para ser contratado por Cruz Azul y lamentablemente ahí ya no le fue tan bien anotando solamente dos goles.

El técnico que lo tuvo en Puebla es el famoso 'Chelís', personaje que también ha trabajado como comentarista en la cadena ESPN.

En una entrevista que compartió el portal Fútbol Centroamérica, 'El Chelís' recordó a Ramón Núñez y dio su opinión sobre por qué no le fue tan bien al catracho vistiendo los colores de Cruz Azul.

“Un gran medio hondureño, 'El Principito' me lo trajeron a Puebla. El promotor que me traía todos los jugadores, Carlos Hurtado, no tenía dónde poner sus jugadores y los ponía en el Puebla. Después de que triunfaban en el Puebla los agarraban y los vendía. Triunfó en ese equipo de la semifinal, Ramón triunfó y se lo llevó a Cruz Azul, a mí me favorecía porque me traían jugadores a un club que no tenía 'lana' y siempre se adaptaban”, acotó el DT.

José Luis Sánchez Solá considera que una de las razones por las cuales el ahora exjugador no triunfó en la Máquina Celeste es porque el entonces técnico no pidió su fichaje.

“Con Ramón Núñez fue así, luego habrá sus motivos o sus razones, me dijeron que estaba por Dallas pero no sé por dónde anda Ramón. No aprovechó la oportunidad en Cruz Azul y también no le voy a echar la culpa a él, el técnico no lo pidió... Cuando un técnico no pidió un jugador ya se jodió la cosa”.