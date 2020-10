Portero de sangre hondureña que juega en Perú: "Sería un sueño representar el país de mi madre"

Follow @GustavoRocaGOL

Sorprendido por la llamada, así reaccionó Kenneth Córdova, un joven portero de sangre hondureña que juega con el Atlético Grau de la Primera División del Perú. El muchacho, feliz por hablar del país de procedencia de su progenitora, aseguró que nunca imaginó que su nombre iba a llegar a los medios hondureños.

Con 20 años de edad, Kenneth Fernando Córdova Oyuela, quien es de padre peruano y madre catracha, comienza a hacerse un nombre en el fútbol de primera categoría en Perú, pues juega con el Atlético Grau, un club que recién ascendió al máximo circuito del balompié inca, siendo el guardameta, de 1.80 metros, partícipe de la gesta lograda.

"Soy arquero, mi mamá es de Honduras y mi papá de Peru. Mi madre creció en San Pedro Sula. Yo nací en los Estados Unidos pero me fui desde los 17 años a buscar mi sueño de ser futbolista, antes de eso solo jugué en mi colegio y clubes pequeños, nunca fue algo tan serio como ahora. Cuando terminé de secundaria mi papá me dejó venirme a Perú y me vine a probar a varios equipos, cuando tenía 18 o 19 años comencé a hablar con equipos en primera y segunda, tenía una prueba con el Sporting Cristal, un equipo grande de Pérú, pero ya en 2019 comencé a jugar con el Atlético Grau en segunda división y ascendimos, ahí debuté y jugué varios partidos. Fue un año de muchos logros y bonito para mí, en comparación de años anteriores, fue importante para mí, en este año en primera estoy luchando por ser el titular, jugar y tener minutos", fueron sus palabras de presentación del meta de sangre hondureña.

El portero Kenneth Córdova se coronó campeón del ascenso con el Atlético Grau siendo importante.

Kenneth Córdova lleva todo a su tiempo. Es muy sincero y asegura que le falta mucho por hacer en esta hermosa carrera com futbolista. Su primer desafío es consolidarse en la portería de los académicos y luego pensar en cosas grandes como en selecciones, y si es la de Honduras, bienvenido se.

"Quiero ayudar al equipo a lograr cosas importantes, a clasificar a la Copa Libertadores, que es un sueño para mi jugar ese torneo, sigo esforzándome mucho por una oportunidad, si el entrenador me la quiere dar, ahí estoy listo", explica el guardameta, y añade. "Todavía no he debutado en primera, estoy luchando y esperando por mi oportunidad, ha sido un poquito difícil con este tema de la pandemia".



El joven aduce que el equipo lo ha tratado muy bien. "Me han hablado mucho, me gusta el club, me gusta cómo se hacen las cosas, son correctos, me han apoyado desde cuando llegué, siempre son correctos conmigo, me ven como un proyecto a futuro. Estoy chambeando bien y me han respetado, sudo la camiseta, espero seguir aquí mucho tiempo".



Al ser consultado por sus características como arquero, Kenneth Córdova se describe como un líder dentro del campo de juego, que le gusta mantener su defensiva bien estructurada.

Kenneth Córdova se entrena a todo vapor para poder debutar en la Liga 1 de Perú.

"Soy agresivo en el arco, me gusta mucho salir de mi línea, tener control del área grande y chica, ser un líder levantando al equipo cuando estamos bajos, dirigiendo la defensa, siendo quizás otro defensa para que el equipo se mantenga. Yo me considero más que todo un líder para el equipo para que tengan confianza en mí porque todo comienza desde el arquero", aseguró.

VISITÓ HONDURAS HACE 10 AÑOS

El guardameta hondureño habló además sobre su familia materna que vive en San Pedro Sula, una ciudad ubicada en el norte de Honduras. "Yo tengo mucha familia en Honduras, en Nueva York hay muchos hondureños, mis mejores amigos son de ahí, yo he ido a Honduras como dos veces, una vez cuando estaba muy pequeño y no me acuerdo de nada y la otra cuando tenía 10 años, cuando salí del colegio, estuve un mes, ahí conocí a mi familia en San Pedro Sula, los extraño, siempre les mando mensajes por Facebook, siempre me apoyan, sabiendo que estoy lejos, han sido muy cariñosos conmigo. Con la gente que he crecido siempre me han apoyado".

Kenneth Córdova no oculta su cariño por Honduras, aunque nunca esconde que su anhelo bastante lejano es representar a Estados Unidos, país donde nació, pero que "sería un sueño para él" jugar con la nación de donde procede su mamá una vez que se le consulta si ha pensando en jugar con alguna selección en caso que se le presente alguna oportunidad.

Kenneth Córdova se exige al máximo en cada entrenamiento para poder ser tomado en cuenta por el DT Rafael Castillo.

"En realidad no estoy seguro en eso, una cosa es jugar por tu país donde naciste y creciste, pero siempre he pensado que cuando me toca, me toca, doy el 100% donde estoy, no importa dónde. Mi papá y mi mamá me han hecho la misma pregunta, pero en todos los lugares me han tratado bien pero es que decidir entre mis tres países, no sé, creo que no tengo una respuesta concreta", dice de forma sincera.



"No, con Perú no he jugado en ninguna selección ni con Estados Unidos. De ninguna selección me han llamado, sería una oportunidad muy bonita con Honduras, no voy a cerrarle la puerta a ningún país, porque tengo tres nacionalidad, sería muy bueno, sería un sueño representar el país de mi madre. Estar en una selección no es cualquier cosa, especialmente de Honduras, Perú o Estados Unidos, selecciones con historia, en realidad me encantaría, toque donde me toque, no importa dónde será pero para eso trabajo, hago todo lo posible para hacer realidad mis sueños", argumenta.



Córdova Oyuela no engaña a nadie, a sus 20 años, es un muchacho muy sincero y claro con sus deseos que, de antemano, sabe son muy lejanos. "Siendo alguien que nació y vivió ahí, mi sueño es jugar donde crecí e hice todo que soy, y sí, es con Estados Unidos. Cada fin de año regreso a Estados Unidos y están mis amigos, mi familia, mi vida, pero si la oportunidad no viene, no cerraré puertas a nadie, si la oportunidad viene de Honduras no cerraré puertas, encantado sinceramente de jugar con el país de mi madre y más porque también tengo sangre hondureña, me encanta Honduras".



Finalmente el segundo y hasta tercer portero del Atlético Grau, afirma que de Honduras y la selección recuerda poco. "Me acuerdo del Mundial de Sudáfrica 2010, de Pavón, de Tyson Núñez, de varios jugadores... miraba los partidos, uno porque estaba Estados Unidos, otra porque Honduras lo jugó, mi mamá estaba feliz, mi papá salado porque Perú no clasificó, pero sí apoyé a Honduras con mi mamá, miraba fútbol pero no tanto como ahora, no le fue muy bien a la Selección de Honduras, pero sí miré los partidos y apoyé desde el televisor a Honduras. Recuerdo los goles contra España. De equipos sé del Real España porque tengo amigos en Nueva York que apoyan a ese equipo, el único".

El Atlético Grau de Perú juega en la Primera División con el hondureño Kenneth Córdova en plantilla.

"Nunca he recibido ninguna llamada de Honduras. Por ahora no sé nada de Honduras. Si la posibilidad llegase, hablaría con mi familia pero no la rechazaría, creo que sí, sería algo muy bonito jugar con la H, sinceramente un sueño representar a Honduras", culminó diciendo Kenneth Córdova, quien está enfocado en poder debutar con el Atlético Grau en la Primera División de Perú y después asentarse en el club para ser un jugador importante.

El Atlético Grau disputó la Copa Sudamericana por haberse coronado campeón en el torneo de Copa 2019 pero fueron eliminados en las rondas preliminares por el River Plate de Uruguay. Además, fueron monarcas de la Supercopa de Perú.