Técnico del Cádiz: ''Podemos sorprender al Real Madrid jugando con dos puntas''

Álvaro Cervera, entrenador del Cádiz, concedió una rueda de prensa telemática previo al partido de este sábado contra el Real Madrid y no descarta jugar con dos puntas para intentar conseguir los tres puntos.

Jugar contra el vigente campeón

''Es un paso más en el camino, es un encuentro muy difícil ante uno de los mejores rivales del mundo. Es un premio, es para sentirse orgulloso''.

Su sueño de haber estado en el Bernabéu



''Me hubiese gustado jugar en el Bernabéu (está siendo remodelado) y con mucha gente, que hubiesen recibido al Cádiz CF como lo reciben en todos los campos allá donde va. A cualquier futbolista le gusta jugar en el Bernabéu, es algo para recordar toda la vida, no sé sabe si habrá más opciones de jugar allí. El Real Madrid seguro que echa de menos su estadio''.

Terminar con la racha del Madrid

''Las rachas no duran siempre, ojalá la del Madrid se rompa con nosotros. Estos equipos tienen estas cosas, cuando encuentran su momento en La Liga arrasan y cuando no están bien ganan porque son muy buenos. No sé en qué momento están ahora, pero vienen de selecciones y llega la Champions. La gran virtud de estos equipos es que te atacan con mucho porque pueden defender con poco''.

Máximo respeto al rival

''Tenemos mucha admiración a nuestro oponente, pero no vamos a Madrid para pedir camisetas. Vamos a intentar ganar. Queremos que se nos respete como equipo''.

¿Cómo sorprender al Madrid, quién será el titular en el ataque?

''Podemos hacerlo jugando con uno o dos puntas. Además de ellos (Negredo y Choco Lozano) tenemos más gente. He visto que el Madrid sufre cuando se le juega con dos delanteros''.

¿Tiene definido el 11 titular?

''Si yo supiera la alineación del Madrid hoy, sería una alineación distinta. No tengo problemas en saber qué jugadores poner en función del rival. A día de hoy tengo una idea, pero tengo dudas de varios jugadores. Los nuevos podrían jugar porque ya saben lo que queremos de equipo''.