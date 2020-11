Douglas Martínez fue afectado por la tormenta Eta: "Mi casa se llenó de agua, pero nos vamos a levantar"

Luego de concluir su participación en la presente temporada en la MLS, el delantero del Real Salt Lake, Douglas Martínez, retornó al país para unirse a la concentración de la Selección Nacional de Honduras previo al duelo ante Guatemala.

También puedes leer: Choco Lozano expresa su tristeza en El Chiringuito por los desastres de Eta en Honduras



El juvenil delantero catracho se mostró muy feliz por esta nueva oportunidad que le dan de poder formar parte de la Selección Nacional.



"Tenemos que mejorar en la confianza más que todo, es mi tercer llamado a la Selección y me estoy afianzando de a poco. Espero que todo salga bien ante Guatemala e ir mejorar paso a paso. Me falta trabajar para consolidarme, estoy enfocado para estar en la titularidad siempre y gracias a Dios que estoy haciendo las cosas bien y este llamado a la Selección", indicó.





Pese a su temprana edad (23 años), Martínez considera que es importante para él poder aprender del resto de los atacantes. "Estoy muy satisfecho de trabajar con este grupo de delanteros, la verdad que viene bien, siempre se aprende algo nuevo. Con el Choco y lo que están en Europa se aprenden cosas nuevas y captando cualquier consejo que puedan darme".



Douglas Martínez es claro que debe luchar por un cupo en el ataque. "La competencia en la delantera será difícil, pero cualquiera que represente la Selección está bien para el país. Siempre he dicho que físicamente me siento bien, tuve un partido difícil en una nevada y es primera vez que me pasa".



También está claro que. "En el fútbol el margen de error lo sacrifica a uno, siempre se tiene que estar pendiente, alerta y hay que trabajar fuerte. No es difícil estar en la Selección Mayor, lo complicado es mantenerse, pero el profe me está dando la confianza para estar ahí".





Luego de su paso en el balompié de Los Estados Unidos, el delantero hondureño se muestra con más recorrido. "El año pasado estando en la filial se aprendió mucho, es una liga distinta a la nuestra y personalmente me he sentido muy bien, voy evolucionando de a poco, en el fútbol se aprende cada día y hay que trabajar siempre para estar ahí".



En torno a la opinión de la escuadra chapina, rival de Honduras este próximo domingo.

"Guatemala es una selección muy dura, siempre es un clásico centroamericano. Sabemos que el partido va estar difícil y el equipo debe estar mentalizado para trabajar bien y sacar ventaja".

Y sobre su estado físico. "Me siento muy bien de poder terminar la temporada, vine de menos a más y en cada partido traté de hacer lo mejor. El profe también me ha dicho que se tiene que seguir por la misma línea para seguir ahí".





GOLPEADO POR LA TORMENTA TROPICAL ETA



Al igual que muchos ciudadanos del país, el delantero del Real Salt Lake sufrió las consecuencias de la tormenta tropical Eta, pero dada su condición de legionario le permite tener ciertos recursos para ayudar a los demás y eso hará.



"Estuve viendo las noticias y es bastante duro. Un golpe de estos no es fácil levantarse y en mi caso, mi familia también y en mi casa se llenó de agua, pero nos vamos a levantar. El hondureño es guerrero y hace todo lo posible por salir adelante independientemente de la ayuda del gobierno o no. En mi pueblo voy a tratar de ayudar a las personas cercanas a mí, eso me satisface".





El delantero es oriundo de Isletas, donde se vieron afectadas muchas viviendas y el catracho adelanta que les dará la mano a sus vecinos que también la pasaron mal por este fenómeno.



"Mi familia vive en Isletas, Sonaguera, Colón. Ellos están bien y el Valle del Aguán fue afectado por el río Aguán, pero mi familia está bien, pero hay afectados en mi colonia y trataremos de ayudar".