Jonathan Rubio: "No podemos alarmarnos por estos dos resultados"

Jonathan Rubio aprovechó su corta estadía en Honduras para proyectarse con las ligas menores de San Pedro Sula. Luego del amistoso perdido ante Guatemala, donde fue titular jugando los 90 minutos, el futbolista del Chaves de Portugal apareció en la cosa norte haciendo felices a muchos niños.

El legionario hondureño compartió con muchos jugadores sampedranos que sueñan con llegar a la Liga Nacional y seguir los pasos de Rubio Toro, cuyo futbolista se terminó de formar como jugador en Europa. "Gracias por ayudarnos, por regalarnos este par de tacos, Dios te bendiga", eran algunas frases de los infantes, gozosos por su regalo.

"Gracias a Dios que nos provee de poder ayudar a los niños. Esta iniciativa nace con el equipo de fútbol de Canadá, American United, que el entrenador y dueño del equipo se llama José Bonilla, nos pusimos de acuerdo que la Fundación de él y la mía se unieran para ayudar y bendecir a los niños de las ligas menores y sabemos que aquí hay mucha nececidad. Creo que aquí está el futuro de nuestro país, la selección y el futuro de la Liga Nacional, decidimos apoyar y darle una alegría a estos niños que lo necesitan tanto. Repartimos 150 pares de tacos, sabemos que tampoco es mucho pero es un granito de arena, estoy feliz y agradecido con Dios por esto", expresó a DIEZ Jonathan Rubio en el complejo Sergio Amaya.

Jonathan Rubio regaló 150 pares de tacos a los jugadores de las Ligas Menores de San Pedro Sula. FOTO: Amílcar Izaguirre.



Los niños reconocían al seleccionado hondureño y muy tímidos le pedían fotografías, algo a lo que Jonathan Rubio accedía sin ningún problema. "Muy bonito, me da mucha alegría verlos felices, se van para sus casas con una sonrisa, a todo niño le gusta recibir un regalo y más si es un par de tacos. Eso llena mucho mi corazón, el de la gente de Canadá que han hecho un esfuerzo para realizar esta actividad, gracias a Dios que nos da salud para hacer esto. Mi fundación se llama "Usa mis Manos" y también ayudamos a los niños con cáncer, quienes nos necesitan mucho".

SU VIAJE A PORTUGAL Y LA SELECCIÓN



El formado en la Fundación Marcet de España ya alista su viaje a Europa, el cual desea no encuentre inconvenientes por el tema del Huracán Iota que comienza a azotar el territorio centroamericano. "Dios quiera que no tenga problemas con mi viaje, el viaje es a las 6:00 de la mañana (martes), salgo desde Tegucigalpa, el aeropuerto Toncontín, espero que no hayan problemas porque necesito incorporarme al equipo".



Una vez consultado por el deplorable juego de la selección hondureña ante Guatemala, el jugador es claro. "Hay que ver lo positivo y negativo, lo positivo que saco del partido es que volvimos a estar juntos después de un año difícil, tenía cuatro meses de no jugar, ayer fue mi primer partido después de mucho tiempo, no solamente el mío, sino que el de algunos otros compañeros. Fue una semana buena de trabajo, no se logró el resultado que queríamos, obviamente, hay cosas por mejorar, sin duda alguna, pero rescato el hecho de haber estado juntos, de refrescar ideas, creo que vamos a llegar bien para la fase más importante, hay que creer que se va a lograr el objetivo".

Jonathan Rubio se fue muy feliz después de darles un obsequio a estos niños de las Ligas Menores de San Pedro Sula. FOTO: Amílcar Izaguirre.



Preguntado si la ausencia de Elis, Quioto y Lozano pesaron, dijo. "Al final todos sabemos la importancia de ellos, son importantes en la selección, pero los que estaban también son importantes, al final todos intentamos hacer lo mejor para el país, ahora hay que ver lo que hay que mejorar. Ha sido un año difícil para todos, desde noviembre del año pasado no estábamos juntos, ayer hubo compañeros nuevos que jugaban con la selección, hay que ver todo el entorno y sacar las cosas positivas y negativas y mejorar".



Jonathan Rubio dice que Fabián Coito les señaló algunas situaciones que hicieron mal en el desarrollo del partido. "Con el profesor no tuvimos la oportunidad de hablar mucho pero nos dijo que no era el resultado que quería, que hicimos cosas buenas y malas, que él irá a analizar el partido y en base a eso vamos a trabajar en la siguiente convocatoria".



"Nos faltó más ritmo y no cometer tantos errores individuales, con la pelota debemos de tener más criterio, hay que tomar buenas decisiones y ayer no se hizo, Guatemala tampoco creó mucho peligro, en el primer tiempo crearon una jugada y la metieron, pero bueno, sabemos y estamos conscientes que tenemos que dar más, sin duda, no era fácil después de tanto tiempo sin estar juntos, hay que pensar en lo que viene y mejorar, gracias a Dios que esto nos pasó en un partido amistoso", seguía explicando de la derrota 2-1 ante Guatemala.

Los encargados de los equipos y los niños, se hicieron presente para recibir el regalo de Jonathan Rubio. FOTO: Amílcar Izaguirre.



Él se va contento porque asegura que fue su inicio de temporada. "Al final sumé 90 minutos, obviamente hice cosas buenas, como otras no, me faltó ritmo, algo que lo dan los partidos, tuve buenas acciones, algunos remates cerca de gol, recibí faltas dentro del área, pero no estamos en nuestra mejor versión, no estoy en mi mejor nivel todavía, ahora regresar a Chaves, enfocarme en el equipo. Ayer fue el inicio de mi temporada".



El legionario hondureño y ex Gil Vicente, Varzim, Académica Coimbra y Tondela de Portugal, se pone serio cuando lee a algunos aficionados que piden la salida de Fabián Coito, por lo que llama a la calma.

"No podemos tener ese pensamiento. Respeto todas las opiniones pero sin duda alguna no podemos alarmarnos por estos dos resultados, se venían haciendo cosas muy buenas, creo que el tiempo que estuvimos parados por la pandemia nos afectó, en el Tondela nos afectó estar parados dos meses, no digamos estar parados un año con la selección, hay que estar muy tranquilos, creer en el proceso, hay un muy buen cuerpo técnico, un buen grupo de jugadores, cuando sean las eliminatorias estaremos en nuestro mejor nivel", sentenció.





Sobre su nueva etapa en la segunda división portuguesa con el Chaves, Jonathan Rubio asegura que: "No he logrado debutar todavía por un tema de documentos, pero ya está todo en orden. Para mi fue un mercado de transferencias muy complicado, como sabemos, al final la decisión de ir al Chaves fue por varias razones, estoy feliz en el equipo, con ganas de contribuir para lograr el ascenso y poder volver a primera división lo antes posible porque al final me tocó dar un paso atrás, no por el nivel deportivo sino que por cosas que se me escapan de las manos, soy consciente que tengo que regresar a primera división y sabiendo que la segunda no es nada fácil".



"Firmé por siete meses, estoy esperando obtener el pasaporte portugués, estos últimos cuatro meses fueron muy difíciles para mí, ayer que volví a jugar me sentí feliz y eso era lo que más rescataba después del partido, la alegría de volver a jugar, más allá del resultado y de lo que no se hizo bien, ayer fue para mi un día feliz por volver a jugar y por volver a ponerme la camiseta de la selección que para mi es una alegría inmensa", finalizó diciendo Jonathan Rubio, quien después del Sergio Amaya se marchó al Centro de tratamiento de Cáncer COHESA, ya que a través de su Fundación 'Usa mis manos' el futbolista pagará el tratamiento de estos niños.