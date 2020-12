¿Kevin Álvarez a Costa Rica? "No puedo llenarme la boca diciendo que voy para Saprissa"

El reloj marca la 3:00 de la tarde. Hasta hoy, llevo dos días ansioso por cumplir con mi agenda asignada y entrevistar a uno de los jóvenes futbolistas de mi generación, el jugador de Olimpia que milita en el IFK Norrköping de la Allsvenskan de Suecia, Kevin Álvarez.

En las últimas horas el nombre del defensor de 24 años ha resonado entre los medios ticos como posible refuerzo del Saprissa, pero hoy en entrevista a DIEZ aclaró su situación.

Hasta donde sabemos, este año ha sido positivo para Kevin Álvarez sumando minutos, sin embargo, el IFK Norrköping cambió de entrenador y tiene en vilo su futuro pese a que tiene dos años de contrato. Eso sí, su deseo es seguir en el extranjero.

Aprovechando sus vacaciones en Honduras junto a sus familiares, la llamada finalmente llegó y logramos conversar con Kevin Álvarez en relato de su año y lo que espera del próximo. Además, le tiró un guiño al equipo que dirige "Paté" Centeno.

¿Qué fue el 2020 para Kevin Álvarez?

Todos los años dejan cosas positivas y negativas, la pandemia golpeó a todo mundo. Eso sí, a unos más que a otros, pero estoy agradecido con Dios. Terminó siendo algo positivo.

Dices que en tiempo de pandemia terminó siendo positivo a tu favor...

Así es. A veces llegan los vientos en contra para unos y favorables para otros. Sumé más minutos, tuve más participación con el equipo.

¿Tu contrató como queda al cierre del 2020?

Tengo dos años más de contrato. Veremos qué sucede ya que comienza la ruta de la selección en la que quiero estar. En el equipo también habrá cambio de entrenador. Veremos qué sucede. Si no pasa nada, regresaré a Suecia.

¿Adelantaste pláticas en Suecia antes de venirte de vacaciones?

No, no platiqué con ellos. Simplemente llegó la hora de descansar, tomé mi vuelo y me vine. Me debo al club, tengo contrato y debo respetarlo.

¿Cómo fue esa transición para ti jugando en el equipo inferior hasta tu ascenso?

Fueron días duros como para todo jugador. Nunca estuve en las inferiores, siempre estuve en el primer equipo, pero yo pedía ir a jugar para estar en ritmo. Jugar en inferiores aunque estés en Europa es algo bueno para cuando me tocara la oportunidad estar listo.

Hoy por hoy, ¿estás más cerca de volver a Suecia o buscar algún equipo por acá pensando en la H?

Regresar a Suecia...

¿Tu prioridad sigue siendo el extranjero?

Sí, sigue siendo el extranjero salvo que no se presente una oportunidad por allá y alguien me abra las puertas en el fútbol hondureño.

Desde Costa Rica han hecho de una posible llegada tuya al Saprissa.. ¿Cómo está esa situación?

Eso me toma de sorpresa, en mi Facebook me escriben varios periodistas de Costa Rica consultando si es real que irá para allá. Les he dicho que no sé nada, mi representante (Daniel Solís) no me ha notificado nada, así que no puedo llenarme la boca diciendo que voy para allí o que tienen interés por mí.

¿Cómo mira Kevin Álvarez al Saprissa?

Todos sabemos que es un equipo grande, que pelea títulos, si se diera la oportunidad de llegar, sería algo bueno e interesante. No sé nada, pero creo que tampoco sería algo fácil porque tengo contrato en Suecia.

¿Ves con buenos ojos una llegada al Saprissa?

Claro, esto es por el bien de la familia. He pasado bastante proceso allá en Suecia trabajando fuerte buscando la aspiración de jugar, no se me ha dado, pero tengo claro que en un lado irás a hacer el proceso y en otro recoger los frutos; así que tomaría con buenos ojos si en un momento se da la oportunidad de llegar al Saprissa.

¿Finalmente qué esperas para este 2021?

Espero lo mejor. Lo que uno piensa es lo que atrae. Estoy esperando cosas positivas, no solo para mí, sino para el bien de la humanidad. Esperamos que Dios tenga piedad de nosotros y que ponga el mundo en sus manos para sanarnos.