Fabián Coito ya contactó a Joshua Canales del Querétaro, pero su sueño es jugar para Costa Rica

La historia de Joshua Canales, jugador nacido en Costa Rica, pero de padre hondureño y que disputó con la H el Mundial Sub-17 de La India, confesó que ya se puso en contacto con el técnico del cuadro catracho, Fabián Coito, pero su sueño es otro.

El futbolista que la semana pasada debutó con "Los Gallos Blancos" del Querétaro, fue claro, su sueño es vestirse con los colores de Costa Rica, país que lo vio nacer y donde estuvo hasta los 10 años que se vino a Honduras para iniciar su carrera deportiva en Olimpia.

“Yo crecí en Costa Rica y mi sueño de niño es jugar para Costa Rica, mi equipo de toda la vida es Saprissa, mi ídolo de la infancia es ‘Paté’ Centeno, toda mi vida ha sido así, haber nacido en Costa Rica, me dio el deseo de poder jugar con Costa Rica”, comentó Canales a ESPN.

El entrenador de la Selección de Honduras, Fabián Coito, ya está en contacto con Joshua Canales, jugador del Querétaro de México.

Y es que el jugador está en estos momentos con el corazón partido, pues su padre ha querido verlo defendiendo la camisa de la Selección catracha, pero el jugador salió lastimado del país cuando estuvo en Olimpia donde nunca le dieron la oportunidad en el primer equipo.

Fue Danilo Turcios, exjugador del Olimpia y entrenador de las reservas del club, quien lo trajo al país, lo formó en su academia de fútbol y luego se lo llevó a las reservas del cuadro merengue donde estuvo durante tres años hasta que se cansó de esperar que lo subieran al primer equipo. Eso lo hizo marcharse al Carmelita del país tico.

"Cuando llegué a Honduras lo hice en la escuelita Anafut (Academia de Dani Turcios). Es como un padre para mí. Por ahora tengo los pies en la tierra y quiero llegar lejos, tener más minutos y lograr muchas cosas más, ser un referente del Querétaro", contó Canales.

COITO YA LE HABLÓ PERO...

El volante del Querétaro está en edad para el proceso Olímpico, y ha sido por eso que esta semana el entrenador de la Selección de Honduras, Fabián Coito, se puso en contacto para convencerlo de vestirse de azul y blanco.

"He hablado con Honduras de momento; con Costa Rica no he tenido acercamiento. Hablé con el profesor Fabián Coito y me dijo que estaba feliz que estuviera cumpliendo mis sueños en la Liga MX, es lo que puedo decir", contó a TVC.

Pero Canales es admirador del fútbol tico y su ídolo de toda la vida es Walter "Paté" Centeno quien fue un brillante volante que ahora es entrenador del Deportivo Saprissa.

"No he tenido esa oportunidad de conocerlo, he tenido mala suerte, tengo unas camisetas de Walter Centeno que me encantaría que me firmara, pero nunca lo he visto, no lo he conocido”, afirmó el jugador de Gallos de México.