Joshua Canales: "Me inclinaría por jugar con Costa Rica; de Honduras salí triste y lastimado"

Siempre se la creyó y así fue. El futbolista costarricense de sangre hondureña Joshua Canales finalmente hizo se debut en la Liga MX con el Querétaro en victoria 2-0 ante Pumas.

Ahora con su aparición con 20 años y buenas referencias de su entrenador 'Pity' Altamirano, los reflectores le apuntan fuerte al debate del por cuál selección nacional se decidirá: Honduras o Costa Rica, pues tiene doble pasaporte, el primero por sanguinidad (de parte su padre-hondureño) y el segundo por nacimiento (San José, Costa Rica).

Canales se mudó a Valle de Ángeles, Francisco Morazán a sus 11 años y fue desde entonces que comenzó a entrenar en las inferiores del Olimpia. Su buen rendimiento lo llevó a disputar un Mundial Sub-17 en la India en el 2017, pero después de ese momento su vida futbolística dio otro giro.

Hoy en DIEZ aclaró que su decisión de jugar para cualquiera de las dos selecciones pasaría por un tema determinación familiar. Además, reveló pasajes de tristeza que vivió durante su etapa en reservas en el Olimpia.

¿Qué sensaciones te dejó tu debut en el fútbol mexicano?

Muy feliz, quizá un poco nervioso, pero fue algo de lo que esperé mucho tiempo y luché mucho, entonces más que todo contento por este logro.

¿Cómo fue tu noche antes de debutar?

Muy nervioso. Estar pensando en el partido, siempre quieres entrar y hacer gol, pero me enfoqué más en hacer un buen papel en los minutos que me dieran; más que todo nervios.

¿Lograste dormir bien?

Ya sabía que iba a debutar, me dormí como a las 12 de la noche, tenía los ojos abiertos pensando en el partido. Para mí es un sueño hecho realidad debutar, me costó demasiado.

¿Cómo fue ese camino desde las reservas hasta el primer equipo?

No sabes cuántas regañadas me daban, el fútbol de acá es muy diferente. Intenso, rápido y muy fino. Es demasiado lo que he pasado, pero me ha ayudado a seguir madurando. Tuve un camino muy difícil, estuve casi un año con una lesión fuerte (rotura de menisco) de la cual me costó mucho recuperarme, fueron muchas lágrimas y esfuerzo para llegar a donde estoy, así que me siento feliz porque nunca bajé los brazos para luchar por lo que quería.

¿Qué fue crucial en ese momento?

La fortaleza mental, tener claro qué era lo que yo quería. Siempre fue mi sueño y la mentalidad de querer estar donde estoy fue superior a todo.

Te siento más apegado con acento mexicano que tico..

Sí, ya se me pegó de todos lados.

Debo preguntar: ¿Estás más cerca de jugar para Honduras o para Costa Rica?

Eso es algo que hasta el día de hoy no lo he decidido bien, pero por cosas de familia nos inclinamos un poco más por Costa Rica porque siento que en Honduras salí triste y lastimado por las situaciones que pasé allá, pero no es algo que esté cien por ciento decidido.

¿Un tema complicado no?

Esa es la pregunta que todos quieren. He recibido varios mensajes, pero no es algo que esté cien por ciento decidido. Ahora estoy más enfocado en estar a mi top, luego que venga lo que tenga que venir.

¿A qué te refieres con situaciones que pasaste por acá?

En el transcurso de un año sufrí dos lesiones de rodilla y nunca sentí el apoyo del equipo y casi de nadie, siempre decían -jugador de vidrio- y al final mi rendimiento era bueno y nunca tuve llamado a primera división, tenía un mal sueldo, viajaba desde Valle de Ángeles hasta Tegucigalpa para entrenar. Era más gasto lo que yo hacía de lo que ganaba, al final siento que nunca tuve el apoyo de nadie, por eso me fui a Costa Rica y fue donde agarré nivel y más confianza.

Un día a día muy largo...

Sí, no sé si conoces a José Mario Pinto, esa era nuestra travesía día a día.

¿Hay resentimiento para con Olimpia?

El resentimiento fue más que todo con la gente que me tuvo, siento que en Olimpia me trataron mal y en la Sub-20 me dieron un mal trato cuando fui a un microciclo con el señor Carlos Tábora, desde allí fue un poco de resentimiento de nuestra parte, pero a nivel futbolístico, porque mis mejores amigos son hondureños.

Decías que José Mario Pinto fue de tus mejores amigos...

Sí, pero es muy raro todo allá, para el nivel que tiene debe ser titular indiscutible y ser legionario, pero hasta ahora lo toman en cuenta. Lo conozco desde los 11 años y hemos sido amigos, casi como hermanos.

¿Sientes que no te dieron el lugar que merecías?

Yo no me considero un mal jugador, quizá las lesiones me perjudicaron un poco, pero cuando tenía que estar, estaba. Yo que de todos esos años que estuve en Olimpia, fui a entrenar como tres veces con el equipo de primera división; por eso decidí irme.

¿Qué objetivos te has trazado?

Lo primero es estar al tope físicamente, todavía no me siento al cien por cien. En lo demás ser una pieza clave para el equipo. Llevo dos semanas entrenando, el entrenador me ha dicho que todo depende de mí, que me ponga al tope físicamente y que pase lo que tenga que pasar.