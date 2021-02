Alex López tras ganar la Liga Concacaf al Saprissa:"No soy un cagón, los hondureños no somos cagones"   

Alajuelense venció 3-2 al Saprissa en una final infartante de la Liga Concacaf. De esta forma el equipo Manudo se conviertió en el nuevo monarca y destronó al Monstruo morado.

Alex López marcó un golazo en el partido y fue una de las grandes figuras para conseguir el título por parte del Alajuela.





El jugador catracho fue premiado como el MVP del cotejo y logró su segundo campeonato de la Liga Concacaf tras coronarse con Olimpia en 2017.



Luego del encuentro, Alex López hizo un en vivo en Instagram y habló sobre la final que ganaron ante Saprissa y de cómo pasó de ser el villano a héroe, ya que en los campeonatos anteriores donde Alajuelense perdió era tildado como el malo de la película.

"Perdí una final contra Herediano, fallé un penal que no quería. Luego caímos en una contra Saprissa y dijeron que fue mi culpa. Ahora gané la 30 ante Heredia y esta final de Liga Concacaf ante ellos (Los Morados), yo no me iba a ir, yo no soy un cagón, los hondureños no somos cagones", aseguró el catracho.

Alex López celebró su segundo título con Alajuelense luego de haberse coronado en la liga de Costa Rica contra Herediano.



Además, en el mismo directo grabado por Alex López, bromeó con el portero Lionel Moreira, quien fue elegido como el mejor guardameta de la competición.



"¿Qué se siente tener tu segundo guante de oro?", preguntó el hondureño. "Un día normal de trabajo (risas)", respondió el arquero tico, encargado de darle seguridad al Alajuelense.

Es la primera vez que Alajuelense gana la Liga Concacaf, los Manudos se suman al Olimpia (2017), Herediano (2018) y Saprissa (2019) como los únicos campeones.