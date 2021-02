Bryan Moya y su equipo 1 de Agosto suspendieron su partido por casos de Covid-19

El volante hondureño Bryan Moya y su equipo 1 de Agosto continúan su sueño de destacar en el torneo de Copa Africana de Fútbol, pero este día se vieron obligados a suspender el partido por casos positivos de Covid-19.

El Clube 1 de Agosto tenía previsto enfrentar este domingo al Namungo FC de Tanzania, pero el club rival reportó cuatro casos de jugadores positivos y el duelo se tuvo que posponer.



Tras confirmarse la noticia, el equipo de nuestro compatriota reportó lo sucedido mediante un comunicado de prensa.



"El Club Deportivo 1 de Agosto comunica a los socios, afición, comunicación social y a los deportistas en general que: Nuestro equipo de fútbol senior está involucrado en los compromisos internacionales, en particular el juego de la 1 a mano de acceso a la Copa CAF, que tendría lugar el domingo 14 de febrero en el estadio 11 de noviembre a partir de las 10:00 am. Estamos informando que se detectaron 4 casos positivos a COVID-19 en el equipo tanzaniano del Namungo FC. Por este hecho y por ser un asunto que sobrepasa nuestra capacidad de intervención no se realizará el juego".





Según se ha podido conocer, el compromiso ante el Namungo FC ha sido trasladado para el próximo 21 de febrero a las 8:00 am, hora de Honduras.



Nuestro legionario y su equipo se han visto en problemas con este tipo de situaciones, ya que en el torneo local llevan cinco fechas atrasadas por la cuarentena que tuvieron que pasar tras su visita a Sudáfrica.