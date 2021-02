Fabián Coito debe usar a Alex López en la Selección de Honduras de volante mixto como juega en Alajuelense, analizan los expertos

La evolución futbolística de Alex López o el “ingeniero” como le dicen en Costa Rica, en el último año ha sido bestial. Su rendimiento con el Alajuelense campeón de Costa Rica y de la Liga de Concacaf, ha generado debate sobre cuáles han sido los motivos para que el volante hondureño haya dado un salto de calidad notable en relación a lo que ya nos había acostumbrado a ver.

Hemos revelado los diversos secretos para que Alex López llegara a su punto de inflexión y ebullición como futbolista profesional. Pero en esta ocasión le hemos dado especial atención a uno de esos secretos: su nueva posición en la cancha.

Alex López dejó de ser un volante de enganche o media punta, como usualmente venía jugando en su club e incluso en la Selección Nacional, a ser un volante central con características especiales, pues no es graduado en la recuperación de la pelota, pero sí ha desarrollado mucho más su capacidad de asistidor y organizador del juego.

El mediocampista hondureño en uno de los clásicos con Alajuelense frente al Saprissa donde ahora juega como mediocentro yendo desde atrás.

Incluso, él mismo Alex López ha reconocido que parte de su alto rendimiento, es por ese cambio de posición en la cancha que ha experimentado en este último año, con su club, el Alajuelense y su entrenador Andrés Carevic.

"El entrenador me ha dado la libertad de jugar mi fútbol, era lo que necesitaba y ahora debo seguir trabajando para mejorar aún más. La confianza es importante, a veces me tocaba esperar el rebote de un delantero, pero ahora no, tengo otras libertades en la cancha y las cosas me están saliendo bien”, ha explicado el volante, exOlimpia de Honduras.

Y eso que esto se reafirma con los números que arrojó Alex López tras el último torneo liguero en Costa Rica, donde el Alajuelense se coronó campeón, siendo él una de sus grandes figuras.

Marcó solo un gol, pero jugando como "5" o volante central neto, se convirtió en el máximo asistidor de su equipo y de todo el torneo (con 9), tuvo un 82% de efectividad en sus pases, 21 recuperaciones en el campo rival (algo que antes no era su mejor virtud) y hasta un 43 % de duelos ganados en el campo. Números brutales.

Alex ha formado una buena sociedad con el experimentado Bryan Ruiz, volante que se suelta para darle al catracho más libertad en el centro del campo.

Su propio entrenador, Andrés Carevic, reconoce la labor de Alex López en esta nueva posición en la cancha: "No es la primera vez que Alex lidera el tema de las asistencias en el torneo. Es su característica de juego, hacer buenas asistencias, hace goles, su posición en la cancha le permite hacerlo y de buena manera".

Y es que ahora Alex López tiene un panorama en la cancha es otro. Arranca desde atrás con mejor visión de juego, organiza, maneja los tiempos, mueve a su equipo, genera sociedades con sus compañeros, especialmente con el histórico Bryan Ruiz, acecha el área rival, asiste a sus compañeros en corto y desde larga distancia.

Sobre estos atributos, incluso la afición manuda, en redes sociales y siendo acuciosos en sus análisis, hablan del nuevo rol de uno de sus estrellas en el club rojinegro.

Adriel Ruiz, seguidor del Alajuelense, comenta que "Alex es un crack indiscutible en la Liga. Ahora juega de 5, genera salida, juega bien en corto y en largo. Su nueva función lo hace ver mejor y ayudar más al equipo".

Por otro lado, el experimentado periodista costarricense, Everardo Herrera, también hace su análisis del brillante funcionamiento de Alex López con el Alajuelense en el torneo anterior y en lo que va del actual campeonato, donde también está siendo determinante.

En la Selección de Honduras, Alex López será el llamado a ser protagonista en la próxima eliminatoria ya que es el jugador que mejor sabe con la pelota.

"El mejor Alex López que he visto, es el jugador más importante de la Liga. Muy diferente al de antes, es protagonista, el número uno en asistencias. A Carevic le gusta jugar 4-4-2 o 4-4-1-1, pero resulta que encontró en Alex jugando de "5" y le funcionó, además Bryan Ruiz lo complementó bien. Le está sacando provecho a lo que él sabe. Desde esa posición asiste bien, tiene mejor visión de campo y es más efectivo", explicó Herrera.

En el pasado reciente, sus funciones de "10" no estaban dando los mejores resultados. Por lo general se le miraba incómodo, con pocos espacios, casi siempre de espaldas a la portería rival y eso le privaba gozar de ciertas libertades para generar juego y apoyar al equipo. Lo mismo le sucedía con la Selección Nacional tanto en el proceso anterior de Jorge Luis Pinto y el actual con el uruguayo Fabián Coito.

Era un Alex poco protagonista, por lo general evadiendo responsabilidades dentro del campo y que influía muy poco en los partidos. Su calidad nunca estuvo en discusión, pero ahora explotó, maduró, tomó el rol de líder en su equipo y ha dicho que lo quiere hacer en la Selección de Honduras camino a Qatar 2022.

MÁS ELOGIOS PARA LÓPEZ

Javier Delgado, gerente deportivo del Real España y que antes ocupó esa posición en el Alajuelense, además de ser entrenador, también analizó la nueva faceta futbolística de Alex López.

“Antes era un creativo, estaba como un “10”, rodeado de sus contenciones y los volantes centrales del equipo contrario, tenía menos espacio, ahora en su nueva función él va a la defensa, saca la pelota e inicia organizar, recorrer el campo y lo mejor que él tiene es cuando hay espacio y tiempo y sus compañeros le hacen movimientos, entonces sus pases de gol ahora sin innumerables”, explicó Delgado.

El mediocampista fue el mejor asistidor en el pasado torneo que se coronaron campeones con el Alajuelense.

Y prosiguió con su análisis: “Una de las cosas que le decía cuando estábamos juntos es que tenía que aprovechar el remate de larga distancia y creo que hasta hoy sigue pensando en habilitar antes que disparar, pero si él combina esas dos cosas lo llevarían a tener una cuota más grande de goles, pero su balance lo ha encontrado ahora que es un “5” con los dotes de un “10”.

Por otro lado, la reconocida periodista tica, Fanny Tayver, también analizó el interesante posicionamiento de Alex López en el equipo de Carevic y cómo podría adatarse en la Selección de Honduras.

“Con la llegada de Bryan Ruiz, Alex se soltó a jugar, curiosamente en una posición que no era la suya, pero en la que lo hace muy bien. Su juego comenzó a tener más notoriedad acompañado de los buenos resultados y de los títulos”, dijo Tayver.

“Aparte de crecer en su juego, hoy la “H” tiene a un armador muy fuerte de mente, que ante las pruebas duras evitó tomar el camino más fácil y que siguió peleando hasta conseguir su doble revancha y aspirar a más. Eso en el fútbol es muy importante. Se refleja en cada partido con Alajuelense y debería ser igual con la Selección de su país”, enfatizó.

¿TOMÓ NOTA, SEÑOR COITO?

Este gran momento que vive Alex López, en Honduras esperan que lo refleje en la Selección Nacional y que de una vez por todas se convierta en el jugador que lidere la zona del mediocampo catracho en los torneos venideros (amistosos, final four y Copa Oro), además de la eliminatoria rumbo a Qatar 2022 que arranca para la Bicolor en el mes de septiembre.

Él lo sabe y es por eso que ya lo tiene en la mira. Sabe que vivimos un 2021 que puede determinar mucho el futuro de la H rumbo a la Copa del Mundo.

"El 2021 será un año muy importante para Honduras, para mí, también. Siento que en este nuevo año ya podemos clasificar al Mundial, de acuerdo a todos los partidos que tendremos, ya con eso podríamos ir asegurando la clasificación, pero realmente uno sabe que las eliminatorias son complicadas, son difíciles, creo que esta será una de las más duras de todas. México tiene una gran selección, Estados Unidos es la mejor que hay actualmente en Concacaf. Será duro y quiero aportar mi granito de arena”, ha dicho López.

El entrenador de la Selección de Honduras, Fabián Coito, le está dando seguimiento especial a López, quien es uno de los que será clave en la H.

Pero cómo puede sacarle mejor provecho la Bicolor, es la gran pregunta que nos hacemos ¿Fabián Coito también lo utilizará de “5” y ya no como volante creativo puro o media punta.

Desde Costa Rica, el periodista Everardo Herrera, quien conoce muy bien el juego y el potencial de López, asegura que: “¿Cómo puedo usarlo el DT en Honduras? Creo que es ideal en un mediocentro acompañado de un volante mixto, depende del rival está claro, y si en algún momento se ocupa de mucho ataque él puedo hacerlo de un “5” con asistencias que le dé un volante mixto, además él me gusta cuando traslada la pelota desde la salida hacia el resto de sus compañeros, debe ser el enlace entre las líneas, es lo mejor que tiene Alex y lo ha demostrado sobre todo ahora en partidos importantes que es el hombre destacado”.

Fanny Tayver también aporta su opinión al respecto: “De cara a la eliminatoria mundialista, la evolución constante de Alex con Alajuelense puede serle de mucho provecho a la Selección Honduras. Durante este tiempo siempre ha estado en las convocatorias y no dudo que con el momento que vive siga siendo así. Desde que llegó a Costa Rica, es el hombre que genera más pases a gol en el fútbol nacional, una estadística que ni siquiera él tenía clara, hasta que el Sistema de Información de Fútbol (Sifut) lo reveló y a eso deben sacarle provecho”.

En el mes de marzo Honduras enfrentará dos partidos de preparación (contra Bielorrusia el 24 y Grecia el 28) y Alex López será parte del equipo nacional catracho que se irá de gira por Europa, por lo que se espera que Fabián Coito comience a experimentar este cambio de posición para el volante “manudo” y que acaba de renovar por tres temporadas más con equipo liguista.

Alex López y los movimientos que hace ahora como volante mixto, no solo crea, también recupera y en la Bicolor puede funcionar en esta posición.

Alex López, que jugará su segunda eliminatoria mundialista con Honduras y tras quedarse en el camino rumbo a Rusia 2018, llegará a este nuevo reto con 29 años cumplidos, pleno de fútbol, maduro, con experiencia y con un chip futbolístico diferente, que se espera sea suficiente para que muestre su mejor cara y finalmente cargue la mochila de líder de la H, en este nuevo sueño mundialista hacia Qatar 2022.

ENTRENADORES AVALAN CAMBIO

1 EDUARDO BENNETT “Todo dependerá del criterio del profesor Coito, del estilo de juego que pretenda hacer y que el jugador encaje como anillo al dedo. Alex sabe desarrollarse, ahora marca más y es positivo porque va a requerir que el contención hará otro trabajo. Lo miré contra Chile haciendo esa función junto a Carlos Pineda, se paró bien, le dio seguridad. Alex sabe dar pases de larga distancia y lanzar, pero no es un jugador rápido”.



Complemento ideal en la Bicolor: “Verlo jugar al lado de Deybi Flores sería fantástico porque él sabe desarrollar la función. Ahora bien, si los compañeros están todos claros de lo que hará y lo cubrirán cuando se equivoque, como hacen en Alajuelense, que le dan cobertura, se mirará bien”, explicó

2 CARLOS TÁBORA “Si Alex juega en la Selección como lo hace en el Alajuelense, en su posición, pasará por el modelo de juego del profesor Coito. Allí tendrá incidencia, dependiendo de lo que el técnico precisa. Esas sociedades son las que hacen un jugador extraordinario. Al estar en esa posición le permite tener la fluidez en la Liga, que tienen posesión de balón y todo transita por lo que genera López”.



Su socio en el mediocampo de la Bicolor: “Alex es importante en la Selección y hoy el fútbol moderno exige el jugador mixto. El jugador 10 no hay mucho en estas latitudes, pero si ven la Champions, las líneas de los clubes son cercanas, ellos deben dominar el fútbol corto y largo, las transiciones. Me parece que López domina conceptos y el profe le puede poner cualquier jugador de corte defensivo como Acosta, Deybi Flores, “Patón” Mejía, Pineda y Jorge Álvarez”.

3 HÉCTOR CASTELLÓN “Me gusta como lo están utilizando en el Alajuelense porque él tiene la capacidad. Es un jugador que ha encajado bien en ese sistema que le ayuda mucho a Bryan Ruiz que no tiene que ir atrás y que juega delante de él. Ha encajado bien y le ayuda mucho ya que sacan la pelota limpia de atrás. Tiene la capacidad de ir de área a área con pases largos. Ya para jugar en la Selección necesita un recuperador que tenga características de recuperación como Deybi Flores”.



“El complemento ideal para hacer ese fútbol en la Selección debe ser Deybi Flores porque tiene esa potencia. Aunque Flores pierde mucho la posición yendo a los costados, debe pisar más el área. La Selección en ese puesto tiene cubierto porque hay muchos jugadores de ese corte a nivel nacional e internacional”.