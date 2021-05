¡De récord! Boniek García llega a 250 partidos con el Houston Dynamo actuando como defensa central

Oscar Boniek García sigue alcanzando cifras históricas y agrandando su legado en el fútbol de los Estados Unidos. El hondureño ha sido titular en los tres partidos del Houston Dynamo en este arranque de temporada en la MLS y se consolida como uno de los máximos referentes dentro y fuera del plantel del Dynamo.







Cabe destacar que García es uno de los capitanes del equipo y se ha reconvertido en defensor central para esta temporada. Con el encuentro de esta tarde es la tercera ocasión en tres partidos que sale como zaguero; lo hizo por primera vez en esa posición en el debut ante el SJ Earthqueakes que terminó con victoria 2-1, al igual que en el segundo partido de la temporada ante el Portland Timbers (derrota 2-1), volviendo a repetir en su nueva posición el día de hoy ante Los Ángeles Football Club.



Con el partido de hoy frente al LAFC, el "27" está alcanzando los 250 encuentros en todas las competiciones con la camiseta del Houston Dynamo.







García llegó a Houston en 2012, proveniente de Olimpia, y desde entonces ha sido figura importante de los Oranges. Actualmente está en su décima temporada en los "Oranges" y ya fue nombrado dentro del XI Ideal de la semana 1 en la MLS.



Otro de los logros a destacar es que el multifuncional jugador es el segundo máximo asistente en la historia del Dynamo con 39 pases gol. Según el sitio oficial del club son más de 16,200 minutos los que Boniek ha jugado con la camiseta del Houston Dynamo.



Mientras García goza de toda la confianza del Director Técnico, Tab Ramos, el capitán del seleccionado nacional, Maynor Figueroa, no ha visto minutos en los primeros 3 encuentros de la temporada.



Figueroa, que llegó al club en 2019 después de sus pasos por FC Dallas y Colorado Rapids, ha estado en el banquillo de suplentes y no ha ingresado de cambio en ningún partido