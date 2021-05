Rigo Rivas y la Reggina empatan, pero mantienen posibilidades de meterse en zona de Playoffs en la Serie B de Italia

Pese al gol anotado por el delantero hondureño Rigoberto Rivas, Reggina no pasó del empate 1-1 en su visita a Cremonese y de esa manera dejó escapar una gran posibilidad de meterse en la lucha por el ascenso en la Serie B de Italia.



Los conducidos por Domenico Toscano marchan en 9na posición con 48 puntos, se posicionan a un punto del Chievo Verona, pero al no estar entre los primeros 8 de la tabla no podría acceder a los Playoffs por el ascenso al máximo circuito, la Serie A.

Cabe recordar que el sistema de competencia de la Serie B otorga dos ascensos directos para el primer y segundo lugar de la tabla, pero también delimita un perímetro de 14 puntos para obtener el derecho a jugar los playoffs tomando como referencia el tercer clasificado.



Es decir, todos los equipos que a partir del octavo lugar tengan menos de 14 puntos de diferencia con el tercer lugar pueden disputar las llaves de repechajes, pudiendo estar compuestas estas llaves desde dos hasta seis equipos.

Reggina (48) cumple el requisito del perímetro de 14 puntos con respecto al Salernitana (60) ya que la diferencia es de 12 unidades, sin embargo al no estar entre los ocho clasificados no está clasificando a la fase final del campeonato de la segunda división.



- Qué le falta por jugar-



Tras 35 jornadas disputadas, a Rigo Rivas y compañía se les commienza a terminar el tiempo y los partidos. A los amarantos solamente les quedan 3 partidos por disputar en un calendario que a priori parece asequible, pero también incluye el enfrentamiento contra el segundo lugar de la liga, el Lecce.



Próximos partidos de Reggina:



J36. Reggina v Ascoli (16to)

J37. Lecce v Reggina (2ndo)

J38. Reggina v Frosinone (14to)