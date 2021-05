Rigo Rivas sigue encendido: Marcó su quinto gol con el Reggina en la Serie B de Italia

Rigoberto Manuel Rivas Vindel sigue dando de qué hablar en la Serie B del fútbol de Italia.

Este sábado el jugador de Honduras marcó su quinto gol para el Reggina en la temporada y lo hizo ante el Cremonese de visitante.



Tras una excelente asistencia del "Tanque" Denis, quien cubrió bien el balón y luego le sirvió un pase perfecto a Rigoberto Rivas, el Reggina puso el empate en el marcador.





El hondureño se plantó frente al portero y definió de manera perfecta. El catracho no se equivocó y puso el 1-1 final para su equipo.

Reggina se quedó en el noveno puesto con 48 unidades y está a un punto del último lugar que pelea los playoffs por el ascenso a la Serie A.



Al equipo de Rivas le quedan tres partidos para intentar meterse a disputar una posible subida al máximo circuito. Esos duelos son contra Ascoli, Lecce y Frosinone.



Rigoberto Rivas habló tras el partido contra Cremonese y aseguró que está muy contento con la temporada que realizada de momento.

"En la primera parte cubrimos bien el terreno de juego, no hicimos daño, marcaron por nuestro error. Estamos felices de haber dibujado, pero no miramos a los demás, sino solo a nosotros. Estoy contento con mi temporada, he mejorado gracias al entrenador que me está dando muchos consejos y diciéndome que ataque la portería. ¿Cómo estuvo la semana? Pensamos que jugaríamos inmediatamente después de la victoria sobre Reggiana , pero entrenamos duro y queremos estar preparados para el final de temporada", dijo para Tuttoreggina.com



La temporada de Rigo en Italia:

-24 partidos jugados

-5 goles

-2 asistencias