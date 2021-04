Agenda de legionarios: Elis y Róchez tendrán otra final por la permanencia, Rivas por el ascenso

Un fin de semana más, otra jornada de legionarios hondureños por el mundo. Los representantes de la bandera cinco estrellas en Europa disputarán juegos vitales que podrían definir su destino en la temporada, mientras que los del continente americano quieren agarrar ritmo y regresar a su mejor versión.



Jonathan Rubio se perderá otro duelo con el Desportivo Chaves que milita en la Segunda División de Portugal, pues el volante aún no se recupera de su lesión de rodilla que le ha impedido jugar desde el 7 de marzo. Rigoberto Rivas buscará mantener su papel protagónico con el Reggina quien buscará un nuevo triunfo, ahora contra Cremonese, para acceder a los playoffs de la Serie B en Italia.





Alberth Elis y Jorge Benguché tendrán otra final para salir de la zona del descenso con el Boavista, chocarán con Santa Clara, mientras que Bryan Róchez, quien en el sótana a cuatro unidades debajo de sus compatriotas con el Nacional, se verá las caras contra el líder Sporting Lisboa y de perder estaría cerca de descender en la Liga de Portugal.



Antony ‘Choco’ Lozano enfrentará con el Cádiz al Granada quien recién logró un heroico triunfo ante el Barcelona el jueves. Kevin Álvarez podría volver a tener minutos con el Norkkopin en Suecia y Bryan Moya quiere volver a anotar en Angola con el Primero de Agosto.

Los catrachos en la MLS no la tendrán fácil, empezando con Romell Quioto y el Montreal Impact que enfrentarán al campeón Columbus Crew. Real Salt Lake de Douglas Martínez se verá las caras con Roger Esponiza al mando del Sporting KC. Boniek Garcia y Maynor Figueroa con Houston Dyanamo lo harán contra el Timbers. Najar con DC United y Bryan Acosta con Dallas podrían ser de la partida.



Alex López jugará hasta el lunes con la Liga Deportiva Alajuense cuando enfrente al Sporting San José, mientras que Alfredo Mejía lo hará el miércoles con Levadiakos por los playoffs de la Segunda Divisón griega.





Sábado



Desportivo Chaves (Rubio) - Clube Desportivo de Mafra 4 am

Cremonense - Reggina (Rivas) 6 am

Santa Clara - Boavista (Elis y Benguché) 11 am

Real Salt Lake - Sporting Kansas City (Espinoza) 12 m

Montreal Impact (Quioto) - Columbus Crew 1 pm

ouston Dynamo (Boniek y Maynor) - LAFC 1:30 pm

Sporting Lisboa - Nacional (Róchez) 1:30 pm

FC Dallas (Acosta) - Portland Timbers 6 pm

SJ Earthquakes - DC United (Najar) 9 pm



Domingo



Orebro SK - Norrkoping (Álvarez) 7 pm

1ro de Agosto (Moya) - Cuando Cubango 10 am

Granada - Cádiz (Choco) 10:30 am

Seattle Sounders - LA Galaxy (Dany Acosta) 7 pm



Lunes



Sporting San José - Liga Alajuelense (Alex) 7:00 pm



Miércoles



Levadiakos (Alfredo Mejía) - Ergotelis 6.30