David Suazo revela 22 años después el club grande de Europa que intentó ficharlo antes del Cagliari

En mayo de 1999 David Suazo, vestido de saco y corbata, emprendió el viaje a Italia para firmar con Cagliari y la historia después de ello la conocemos toda. Pero la historia pudo haber sido diferente.

El ahora entrenador hondureño confesó 22 años después el grande de Europa que intentó ficharlo antes de los de Cerdeña. Se trata nada menos que el PSG de Francia.

"Al profesor (Leonel) Flores le llega una propuesta del Paris Saint-Germian. La única propuesta real que llega es la del PSG, pero me querían solo a prueba y eso no le gustó al presidente (Rafael Ferrari)", dijo el ex del Inter de Milán en entrevista a TDTV.

Suazo contó que fue después de la oferta del conjunto francés que llegó la del Cagliari de Italia a las manos de Rafael Ferrari (QDDG), entonces presidente de Olimpia.

"Lo bonito es que no conocía a los representantes que la traen que son Pablo Betancour y Vincenzo D'Ippolito, los conocí en Miami con don Osman (Madrid)", rememoró.

David también reveló que una vez en suelo italiano, la idea de Ferrari dejarlo a préstamo no venderlo, como finalmente ocurrió.

"Cuando llego, lo único que dice Ferrari es; te lo doy, pero mínimo hasta que termine el campeonato aquí". Ferrari no me quería vender porque decía que no me estaba disfrutando ni un poquito", cerró.