Andy Najar sigue sumando minutos y estuvo presente con el DC United en la derrota ante SJ Earthqueakes

El lateral-volante hondureño, Andy Najar, sigue sumando minutos y reencontrando su ritmo futbolístico en la nueva temporada de la MLS con el DC United.



Najar miró por primera vez actividad con el equipo de la capital estadounidense en un partido de la temporada; en el enfrentamiento de ayer ante el SJ Earthquakes el catracho ingresó a los 60 minutos de juego sustituyendo a José Antonio Alfaro que había sido el anotador del único gol del DCU, y jugó los últimos 30 minutos del partido.





Leer más: ¡De récord! Boniek García llega a 250 partidos con el Houston Dynamo actuando como defensa central



El partido culminó con una aplastante victoria 4-1 a favor de San José en el Avaya Stadium gracias a las anotaciones de Javier López, Cade Cowell y Jackson Yueill.



Ya son 32 minutos en total los que Najar ha disputado de 3 posibles partidos en la nueva temporada de la Major League Soccer; cabe recordar que el volante, debido a su historial de lesiones, está siendo cuidado por el club para que no recaiga y se vea cortado su progreso.



Esa es la razón por la cual el jugador de 28 años no fue convocado para el duelo ante el NE Revolution por la Jornada 2 debido a que ese encuentro se disputó en grama sintética, por lo que el DT Hernán Losada prescindió de sus servicios.



Te puede interesar: Johann Chirinos, la joyita del Atlanta de la MLS que Estados Unidos quiere robarle a Honduras



El ex Anderlecht y LAFC regresó al DC United después de 11 años de haber debutado como una de las promesas más emocionantes del momento.



DC United enfrentará en la tercera fecha de la MLS al Columbus Crew en condición de visitante. Tras 3 jornadas, los "Black-and-Red" se ubican en la 8va posición de la Conferencia del Este con 3 puntos, y podría descender de lugar si Nashville SC, Columbus Crew, y Toronto ganan sus respectivos partidos.