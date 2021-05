¡Sorpresa! CF Montreal anuncia con bombos y platillos la primera entrevista en inglés de Romell Quioto

Tras su paso y su complicada salida del Houston Dynamo, Romell Quioto encontró en Montreal la tranquilidad, estabilidad y plenitud que tanto necesitaba. El atacante hondureño ha sido pieza fundamental e inamovible desde su llegada, y disfruta a pleno del momento que vive con el club canadiense de la MLS.



Quioto, 29, dio su primera entrevista en inglés al medio oficial del club con la entrevistadora Catherine Paquette, y en una amena charla, habló un poco sobre su experiencia con el Impact.

"Señoras y señores déjenme presentarles al DJ oficial de CF Montreal: Romell Quioto", inició Paquette al introducir al catracho. La plática inició hablando sobre la alegría que transmite el hondureño con su música, sus chistes y su diversión; sobre eso Quioto bromeó de inmediato "Sí, soy uno de los mejores DJ´s del equipo, también estoy feliz de ser uno de los líderes del equipo. Trato de traer una buena energía todas las mañanas (...) me gusta que todos estén de buen humor", comenzó diciendo el delantero.



Consultado sobre la estadía del club en Florida, el catracho aseguró que "Para mi está bien, estoy tranquilo. Intento levantarme y hacer algo todos los días" al ser preguntado sobre la similitud del clima con Honduras "me siento en algo como en casa. Tengo la playa, la piscina. El clima es agradable".

Pese a que está viviendo su segunda temporada con Montreal, Romell Sammir jamás ha jugado en el estadio de Montreal, con respecto al tema se emocionó al decir "no puedo esperar para jugar en el Estadio Saputo frente a todos los fans, quiero sentir la buena energía y el ambiente, decirles que quiero conocerlos, decirles ‘hola’ y poder sentir el apoyo de su parte para el equipo. Y hacer todo frente a ellos", se sinceró.

Para finalizar la corta, pero fluida entrevista, Quioto demostrando su gran amor por la música cantando y tarareando la canción de Bob Marley, "No Woman, No Cry".