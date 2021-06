El título de liga cada vez más lejos: Bryan Moya y Primeiro D´ Agosto vuelven a perder

Bryan Moya y el Desportivo Primeiro de Agosto no encuentran la vuelta de la situación; lo que hace unas jornadas parecía posible, ahora luce más que improbable. Y es que la Estrella Solitaria de Angola volvió a caer este sábado en un nuevo compromiso de liga.



Moya y compañía dejaron ir una gran oportunidad al perder en su visita al líder de la competencia, Académica Petróleos do Lobito. El marcador final fue de 3-1 y pese a que el catracho fue titular y jugó todo el partido, no pudo evitar la caída en un partido que podría definir la liga.

Leer más: Ni Motagua ni Real España: El hondureño Clayvin Zúniga deja la India y es nuevo jugador del FAS de El Salvador



Con esta derrota los rojinegros angoleños suman solamente una victoria en sus últimos 5 partidos de liga, pero su actualidad se complicó ya que esta es la segunda derrota consecutiva, lo que los aleja del título de la Girabola.



El próximo partido del equipo del hondureño que está siendo contemplado para los Juegos Olímpicos de Tokio será el próximo miércoles 30 de mayo cuando reciban al Baixa de Cassanje. El encuentro está progranado para las 10 de la mañana, hora hondureña.



- Le apuntan a la copa -



Con el título de la Girabola a 6 puntos con 15 por jugar, el Primeiro de Agosto le apunta todos los cañones a la Copa de Angola donde ya se encuentran en semifinales tras vencer a mitad de semana a Bravos por marcador de 3-2 con doblete de Bryan Moya incluido.

Te puede interesar: El hondureño Elmer Güity fue titular en su primer amistoso con Tuzla City de Bosnia Herzegovina



Tabla posiciones Girabola:



1. Petróleos Luanda 57 pts

2. Sagrada Esperanza 55 pts (-1PJ)

3. Primeiro D´ Agosto 51 pts

4. Desportivo Interclube, 40 pts