Jonathan Rubio habla con DIEZ: El nuevo reto en Portugal, su ausencia en la Selección de Honduras y ¿por qué segunda?

Jonathan Rubio tiene definido su futuro. El mediocampista hondureño de 24 años firmó por tres años con el Santa Clara de la primera división de Portugal pero será enviado a préstamo al Académica de Coimbra de la segunda, club en el cual él ya jugó y donde demostró su capacidad con la redonda en sus pies.

En entrevista EXCLUSIVA con DIEZ, el seleccionado nacional reveló por qué decidió permanecer en segunda división aún habiendo firmado con un club de la Liga NOS de Portugal. Revela las ofertas que tuvo, así como también su ausencia en las convocatorias de las selecciones nacionales que competirán en Copa Oro y Juegos Olímpicos de Tokio.

Asimismo Jonathan Rubio confirma que la próxima temporada verán a un mejor jugador ya que ha decidido realizar la pretemporada con su nuevo club de forma completa. Entre otras cosas, dio su opinión sobre el año que tuvieron en Portugal Jorge Benguché y Alberth Elis, de quien dice "dará el salto"; opinó acerca de la ausencia de Bryan Róchez en la Selección de Honduras.

LA ENTREVISTA DE DIEZ A JONATHAN RUBIO:

Qué tal todo por Portugal, Jonathan, ya casi tu segundo país por adopción...

Sí, para mí es mi segunda casa, mi segundo país, yo le tengo mucho cariño a Portugal, ya son casi siete años aquí, entonces, ya es bastante tiempo, gracias a Dios es un país que me ha abierto las puertas, me ha dado la oportunidad, ya estoy prácticamente con la doble nacionalidad. Agradecido con Dios por permitirme estar en este hermoso país.

Ya firmaste con el Santa Clara pero ¿por qué decidiste irte a segunda división?

La verdad no fue una decisión del todo mía, fue algo del equipo porque así lo creían conveniente, ellos fueron sinceros conmigo y yo también siento que lo que necesito es jugar mucho porque vengo de un año muy difícil porque fue una temporada donde jugué muy poco. La lesión, el tema del Covid, realmente eso es lo que me tiene en esta situación de querer jugar y obviamente voy a hacerlo en un equipo muy histórico como lo es Académica, el equipo más histórico de Portugal, donde ya jugué y donde me siento muy feliz.



La temporada del Tondela fue buena, después tuviste en el Chaves una temporada accidentada pero, ¿qué fue lo que le expuso el equipo para tomar esta determinación?

Eso sobre todo, que tenía que agarrar ritmo, querían que jugara, sobre todo porque los jugadores que tenían en mi posición no terminaron de salir y obviamente son futbolistas importantes y a veces uno tiene que reconocer que lo que necesita es jugar y de mi parte voy con todo el entusiasmo del mundo a intentar a ponerme al 100% y volver a mi mejor nivel en la Académica, tengo que llegar a trabajar bien porque tampoco voy a ir al equipo y voy a hacer yo y diez más, seré uno más del equipo. Mi meta es jugar todos los partidos y volver a mi mejor nivel para regresar al Santa Clara.



Jonathan, lo siento sincero consigo mismo al decir "volver a mi mejor nivel", ¿siente que ha bajado su nivel futbolístico?

La verdad que sí en el sentido de la condición física, lo de la lesión, eso lo hace no estar en su mejor forma a uno, lo que quiero es jugar. Ya estoy recuperado de la lesión, inclusive fue lo que hablé con el profesor Fabián Coito de hacer una excelente pretemporada, trabajar físicamente y volver a mi mejor nivel porque tengo que reconocer que no estoy con el ritmo que tenía en el Tondela por el año accidentado que tuve en el Chaves que cada vez que me iba sintiendo mejor y estaba llegando a mi mejor nivel me pasaba algo, realmente fue un año como usted lo dijo, accidentado, y sé que tengo que volver a mi mejor nivel y obviamente que eso llegará con hacer una buena pretemporada y jugando muchos minutos. Ya el 25 de julio es el primer partido oficial. Mi ambición es estar en el mejor nivel para poder ser tomado en cuenta en la selección.

Esta fue una jugada maestra del Santa Clara entonces de no dejarlo ir, ficharlo y mandarlo a préstamo para que se prepare mejor y a su regreso esté en mejores condiciones. ¿A mitad de temporada usted podría regresar a primera con el Santa Clara o es un préstamo por el año completo?

Es una situación que puede pasar, pero tenemos que ir poco a poco, yo enfocarme en la Académica, en ayudar a que el equipo pueda volver a primera división. Yo soy sincero conmigo mismo, sé que tengo que trabajar duro, meterle con todo, confío en Dios que será un excelente año, tengo esa fe de poder volver a primera división que es donde sueño estar, donde más deseo y donde gracias a Dios demostré que tengo la capacidad de jugar, infelizmente por las cosas del fútbol que no dependen de uno pues me tocó bajar a segunda divisón como fue el año pasado, algo que no me esperaba pero así es el fútbol, lo que intentaré ahora es volver a primera división, estoy feliz con este paso con el Santa Clara pero tengo que trabajar para estar al 100% en Académica y volver a primera división.



Cuáles son los planes que maneja, ¿por cuánto firmó con el Santa Clara?

Es un contrato por tres años y mis planes... no me gusta pensar a largo plazo sino que en el presente, y pues quiero dar lo mejor en la Académica y volver a primera división, ese es mi mayor anhelo, sea con Académica o Santa Clara pero para eso tengo que destacar en segunda.



¿Le preocupa que su carrera sea un tanto inestable en cuanto al cambio de equipos cada temporada?

No, la verdad que no porque gracias a Dios donde he ido he tenido la oportunidad de jugar, donde he jugado he participado en al menos 30 partidos, menos el año pasado por un tema que no era deportivo, entonces, creo que siempre que uno cambie por crecer, por intentar que las cosas salgan bien, bienvenido sea, no ha sido por opción mía que he cambiado de equipo sino por cosas del fútbol que he estado a préstamo, han pasado situaciones que no son de mi parte, espero pronto poder tener una estabilidad y poder jugar por lo menos dos temporadas en algún equipo.



¿Siente temor que esto le afecte con la selección a futuro?

Considero que, siempre y cuando esté jugando, con ritmo, estar dando lo mejor de mí y esté sobresaliendo en el equipo no hay problema. Creo que la segunda división de Portugal tiene un excelente nivel, a veces se menosprecia, no sé por qué, siento que a veces desde Honduras se ve de menos la segunda de Portugal, no sé, cuando dicen 'segunda' a veces siento que no se le da valor. Es una categoría muy dura donde hay nivel, no sé si me puede afectar o no, lo que yo tengo que hacer es trabajar duro y dar lo mejor de mí, ya después las decisiones que tome el cuerpo técnico uno las tiene que respetar, siempre seguir trabajando, ese ha sido mi lema. Saben que donde esté lo haré así y siempre buscar estar en la selección que para mí es una gran alegría, gracias a Dios he tenido la confianza del cuerpo técnico, vamos a ver qué pasa pero en mi cabeza está hacerlo de la mejor forma en el equipo y lo demás ya no depende de mí.

¿Qué tan exigente es la segunda división de Portugal a nivel europeo?

Yo he tenido la oportunidad de jugar en primera y segunda, le voy a ser sincero, obviamente la calidad que hay en primera no hay en segunda, pero segunda división es una categoría más dura, más difícil para destacarse que primera división. En Liga NOS le dan más espacio, hay jugadores más técnicos, pero en segunda se pega más, los partidos son más equilibrados, no hay mucha diferencia en los equipos como lo hay en primera. En lo personal me ha costado más en segunda que en primera división, pero por mis características me ayuda más en primera división, pero la segunda es bastante dura.



¿Qué otras ofertas tuvo aparte de la del Santa Clara?

Ofertas de segunda división tuve, pero nada como esta del Santa Clara, tampoco mi temporada realizada me permite decir que tuve muchas propuestas, fue esto prácticamente, fue lo mejor.



¿Por estas negociaciones para definir su futuro quedó fuera de las selecciones, fueron razones técnicas o algo ya hablado?

Con el profesor Fabián Coito hablé que lo mejor para mí en este momento era hacer una buena pretemporada porque era lo que sentíamos que era lo mejor, hacer una pretemporada completa, poder empezar a jugar y volver a ganar ritmo para estar bien para las eliminatorias que son las más importantes, si en su caso me toman en cuenta. Yo también soy consciente que tenía que venir a Portugal y definir mi futuro porque nunca es lo mismo estar aquí presente que estar lejos y sobre todo empezar desde cero con el equipo, era lo que yo quería y también el cuerpo técnico.



DIEZ obtuvo información que era candidato para ser refuerzo en los Juegos Olímpicos ¿A usted le dijeron algo?

Sí, la verdad que tuvimos comunicación con el cuerpo técnico pero vuelvo y repito, lo mejor para mí fue esta decisión por todo esto que pasé, por el año que tuve, por el final de temporada con la lesión, siento que no iba a ser lo mejor para mí porque no iba a estar a un 100% porque para estar en la selección uno tiene que estar al 200%, no tengo la menor duda, cuando uno al 70 u 80%, por mucho corazón que uno le ponga, las piernas no responden, uno tiene que ser sincero y preferí mejor hacer una buena pretemporada y comenzar de mejor forma la temporada.



¿Entonces renunció a jugar los Juegos Olímpicos para tener una mejor preparación de cara a las eliminatorias?

No, no... para nada, no fue que yo renuncié, sino que yo hablé con el profesor Fabián y lo mejor que decidimos era hacer una mejor pretemporada, como repito, pero no fue que yo renuncié a los Juegos Olímpicos o a la Copa Oro, no es así, no sé para dónde iba si a un lado o a otro, lo que hablamos y creíamos con el cuerpo técnico era esto. Nunca rechazaré a la selección, pero yo sabía que físicamente no estaba bien.



Por cierto, cómo ve esos dos refuerzos de Honduras para los Juegos Olímpicos, Bryan Moya y Jorge Benguché...

Muy bien, fueron decisiones del cuerpo técnico, uno como jugador y afición tiene que respetar y les deseo lo mejor, tengo fe que va a salir todo bien, hay una gran selección, lo demostraron en el Preolímpico, con esos refuerzos seguramente podemos hacer algo muy bueno en las olimpiadas.