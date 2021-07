FIFA ordena al Boavista pagar 500 mil dólares al Olimpia por el préstamo de Benguché y amenaza con fuerte castigo

Salvarse del descenso en la última jornada para permanecer en la Primera División de Portugal no aludieron los problemas al Boavista de Oporto de cara a la próxima temporada.



El club luso, que tuvo como figura en el cierre de campaña 2020/21 al hondureño Alberth Elis, podría ser castigado gravemente por la FIFA, esto por incumplimiento del compromiso en el préstamo ejecutado en agosto del 2020 por el otro catracho, Jorge Benguché, que provenía del Olimpia.



- Boavista deberá pagar medio millón de dólares por 'Caso' Benguché -



"El Toro", quien se encuentra concentrado con la Selección Sub-23 Nacional para ser uno de los refuerzos en los Juegos Olímpicos de Tokio, se marchó cedido a 'Las Panteras' en verano del año pasado, donde fue titular una vez que llegó, sin embargo, no se acopló como lo esperado y terminó siendo borrado poco a poco de la actividad en la Liga NOS.



Esto hizo que el Boavista portugués no optara por ejecutar su opción de compra estipulada en 1.5 millones de euros y así regresar al delantero en mayo de este año al Olimpia, de donde salió por 500 mil dólares en una cesión que, según el dictamen de la FIFA, no ha sido cumplida y traería una grave consecuencia.

Jorge Benguché solamente disputó 571 minutos en liga con el Boavista en la pasada temporada. FIFA ha metido manos en el asunto y ha dictado que el Boavista sería castigado de no pagarle en un lapso de 45 días (hasta el 14 de agosto del 2021) medio millón de dólares (12,000,000 de lempiras) como tasa de préstamo pendiente al Olimpia por Jorge Benguché, más cinco por ciento de interés anual a partir del 5 de septiembre del 2020 hasta la fecha que se realice el pago.



Esto se emitió mediante una nota oficial donde se dictó que el equipo de Oporto deberá hacer efectivo el pago en una cuenta de banco que el club capitalino indique.

El hondureño Benguché, 25 años, solamente disputó con Boavista 571 minutos en liga en 14 participaciones, concretando únicamente un gol ante el Estoril por la Copa de Portugal.



- Boavista, amenazado por castigos FIFA -



'Las Panteras' están expuestas a una crítica situación de no cumplir con lo establecido, pues el ente internacional suspendería a la institución del mercado de fichajes por las próximas tres ventanas.



FIFA dictó que Boavista no podría inscribir jugadores nacionales e internacionales hasta invierno del 2022, lo que obligaría al club retener las salidas inminentes de algunos jugadores, entre ellas las del hondureño Alberth Elis quien es tentado por equipos de Inglaterra, Francia y Escocia; el atacante aún no tiene claro si seguirá como 'ajedrizado' para la próxima campaña.