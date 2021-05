Tiene muchas "novias": Misión casi imposible para Boavista frenar marcha de Alberth Elis ante tantas ofertas por el hondureño

Alberth Elis tiene un solo objetivo en mente, salvarse del descenso con el Boavista de la primera división de Portugal.

Te puede interesar: Alberth Elis y su súbito mensaje en redes sociales en el cierre de la temporada con el Boavista



El jugador hondureño ha dado la cara por el equipo en toda la temporada y sus siete goles y seis asistencias lo hacen ser uno de los mejores del club.



Ante su buena campaña, varios equipos de Europa están detrás de su enorme talento y según informa el diario A Bola para el Boavista será casi imposible retenerlo.



"El astro hondureño es una de las mayores figuras del Boavista, quienes luchan ferozmente para que la "panterita" se mantengan, aunque ya saben que será difícil para el club resistir el acoso", escribió el diario portugués en su artículo.





Elis tiene varias "novias", Rennes, Niza y Burdeos son los tres equipos de la liga de Francia que le siguen la pista.

LEER MÁS: El hondureño Alberth Elis destaca en el 11 ideal de la jornada 30 de la Primeira Liga de Portugal



Desde Inglaterra su nombre lo manejan dos conjuntos, el Brighton, que actualmente está en la Premier League y el Watford, club de segunda división.



Celtic, un antiguo pretendiente, tampoco deja de insistir por el fichaje del hondureño, que en su primera temporada en Europa ha demostrado de lo que es capaz.



Al interés de estos clubes se le une el Porto, uno de los grandes la Liga de Portugal y que según A Bola también está detrás de sus pasos.

Los dragones azules se han fijado en Alberth Elis como posible fichaje, el hondureño lleva en la temporada siete goles y seis asistencias con el Boavista.



Elis está enfocado en el Boavista, equipo que ocupa de la decimosexta posición de la tabla de posiciones con 29 puntos, por ahora están en puestos de descenso a falta de cuatro jornadas para el cierre del torneo.

MÁS: Alberth Elis es nombrado como MVP de la jornada 30 de la Primera División de Portugal con el Boavista



Esta tarde enfrentan al Tondela, de sumar los tres puntos saldrían de la zona roja y bajarían al Rio Ave que tiene 31 unidades con un partido más disputado.



PRÓXIMOS PARTIDOS DEL BOAVISTA

Boavista vs Tondela (viernes 07 de mayo)

Sporting Lisboa vs Boavista (martes 11 de mayo)

Boavista vs Portimonense (sábado 15 de mayo)

Gil Vicente vs Boavista (miércoles 19 de mayo)