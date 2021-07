Miguel Falero integra tres nuevos jugadores a la Sub-23; Kervin Arriaga sigue al margen de los entrenamientos

La Sub-23 de Honduras no afloja su preparación en la previa a los Juegos Olímpicos de Tokio y este jueves los trabajos han continuado en el estadio Morazán bajo el mando del entrenador uruguayo Miguel Falero.

La gran novedad ha sido que el técnico ha decidido integrar a tres nuevos futbolistas después que el Comité Olímpico y FIFA hayan extendido de 18 a 22 los convocados para estas olimpiadas debido a la crisis por Covid-19 que se vive en el mundo.

Los que se han sumado son el portero Brian Ramos del Real España, también Elvin Casildo que ha estado entrenando con la Mayor, pero desde el miércoles de unió a la Sub-23 ya que será uno de los futbolistas que irá a Tokio.

El último es Samuel Elvir, un joven futbolista de la UPNFM de 20 años que estaba practicando con la Mayor, pero al igual que Casildo, fue excluido del listado de la Copa Oro 2021.

Tanto Ramos como Elvir no tienen un cupo para Tokio, de momento su presencia es para ser evaluados por Falero y ver si tienen las condiciones de superar a algunos de los que ya han estado en diferentes microciclos.

ARRIAGA NO FUE INTEGRADO

Pese a la decisión de FIFA y el COI de sumar futbolistas en la convocatoria y que Falero haya llamado a nuevos futbolistas, el mediocampista Kervin Arriaga se mantiene al margen y su presencia en los Juegos Olímpicos no es segura.



Arriaga, volante del Marathón, arrastra una vieja lesión de rodilla y también ha cometido actos de indisciplina que Miguel Falero no ha tolerado, sin embargo no ha habido una comunicación oficial explicando la razón de su ausencia ya que Arriaga es de los mejores futbolistas del país en este nivel.

Carlos Pineda y Jorge Álvarez tienen su presencia casi fija en Tokio luego que no estaban siendo considerados por su inactividad, sin embargo ampliar la lista a 22 los ha vuelto a meter.

La Federación de Fútbol de Honduras ha anunciado que este viernes se darán a conocer a los futbolistas convocados a Tokio.

Luego seguirán entrenando en San Pedro Sula y viajarán a Japón el 7 de julio para la última etapa de preparación donde debutarán ante Rumania el 22 de julio, posteriormente ante Nueva Zelanda el 25 y cierra la fase de grupos contra Corea del Sur el 28.