El hondureño Joseph Rosales viaja a Estados Unidos a buscar una oportunidad en la MLS

Joseph Rosales (20 años) viajó este día con rumbo a los Estados Unidos para buscar una oportunidad en la MLS. El mediocampista hondureño aún no tiene claro su futuro, pero la posibilidad que tiene es grande.

"Viajo al extranjero a buscar una nueva oportunidad. Todavía no sé, con sinceridad no sé a dónde jugaré, espero sea algo bueno. Sí hay ofertas de buenas ligas que por el momento no podemos revelar el equipo; es la MLS", comenzó explicando.



Luego añade. "Mi relación con el equipo (CAI de Panamá) está bien, siempre tengo contactos con ellos y me apoyan. Tengo dos años de contrato con el equipo pero yo quiero seguir creciendo como futbolista".



Joseph Rosales, que solamente ha jugado con el CAI de Panamá y donde ganó un título de liga aduce que desea salir a una mejor liga. "Ya llevo tres años en el equipo de Panamá y siento que ya es la oportunidad de salir. La verdad que el Preolímpico fue una de los principales razones que me ayudó para salir ahorita".



Consultado por los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, adujo. "Sí, claro que me dolió quedar fuera. ¿Quién no va a querer estar en los Olímpicos?. Pero el tema se platicó con el profe Falero y todo quedó bien. El tema de la lesión quedó atrás pero ya estoy bien, gracias a Dios. La selección mayor siempre la tengo en mente y para eso tengo que trabajar para que el profe Fabián Coito me tome en cuenta".

Joseph Rosales también jugó un Mundial Sub-20 con Honduras.



"Uno tiene que estar jugando y haciendo las cosas bien para ser llamado. La MLS es una buena liga, ya revelé algo (jaja), todavía no puedo decir a qué equipo iré. Creo que es a primera, a la MLS", expresó el mediocampista.



Rosales, que disputó el Preolímpico de Guadalajara con Honduras, asegura que la institución panameña sabe de su llegada a Estados Unidos, donde querrá amarrar un contrato.

"Mi equipo está enterado de todo esto. Yo pedí permiso al equipo para quedarme en Honduras para la recuperación, me operó el doctor Benítez y aquí quise hacer mi recuperación. No estoy al 100% para jugar pero sí al 70%, tenía una distensión del cartílago y un quiste, me hice una limpieza en la pierna derecha", confirmó.



Finalmente cerró diciendo: "Hace varios meses se venía trabajando pero era un rumor, no era nada concreto, ahora es algo más serio pero todavía no hay nada. Más que todo es a escuchar la propuesta que voy, de no concretarse retorno a Honduras a seguir con la recuperación y luego a Panamá con el CAI si no sale nada".