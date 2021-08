Técnico del Cádiz confirma la nueva posición del Choco Lozano en el club: ''Es muy rápido, los datos así lo dicen''

El Cádiz conquistó su noveno Trofeo Ramón de Carranza tras vencer al Atlético de Madrid por la vía de los penales. Antony Lozano fue parte de la partida, salió de titular y jugó los primeros 45 minutos. Tras finalizar el encuentro, el técnico Álvaro Cervera dio su valoración sobre partido y explicó por qué el 'Choco' no juega como centrodelantero.

Cádiz derrota al Atlético y conquista el Trofeo de Carranza

Triunfo ante el campeón

''Hemos estado mejor de lo que yo pensaba. No habíamos competido así. Con estímulos externos como el público o el rival nos hace estar mejor. Espero que esto no nos equivoque, porque no se parece nada a la Liga. Estamos más contentos y sacamos mejores conclusiones, pero que no sea siempre por estímulos externos. Hoy se han visto muchas cosas buenas y otras que hay que mejorar. Tenemos futbolistas que tienen que recuperarse como Cala y Mauro. Si tenemos muchos jugadores bien seremos un equipo competitivo''.

Valoración

''Cosas malas no hay, pero sé que estos partidos no se parecen en nada a LaLiga. Las jugadas de peligro lo son en la competición y en estos partidos no. La soltura que tienes en estos amistosos y la posesión tampoco es la habitual. Lo único malo son los dos lesionados que tenemos de este partido. Arzamendia tiene algo en el cuadríceps y José Mari también en la misma zona''.

Choco Lozano, como extremo

''Ahora mismo es una opción muy real porque es muy rápido, los datos así lo dicen. La combinación de Choco y Perea es muy buena. Es una posibilidad y para eso tiene que venir algún jugador arriba o tendrá que volver a ser delantero''.

El gol del Atlético

''Últimamente todos los goles nos están llegando por errores defensivos. Tenemos tendencia a intentar algo más. Fallos se comenten siempre en el fútbol, pero hay que cometerlos en zonas donde no te creen peligro. Si pasa en Liga tendremos que buscar solución''.

Choco Lozano obtiene la nacionalidad española

Posibles salidas

''Ayer lo dije claramente, cuando venimos a todos se les mira. Tú piensas que hay un jugador que debe salir y cuando lo ves a la vuelta piensas que se tiene que quedar. Al revés también nos pasa''.

La afición vuelve a los estadios

''Es una alegría volver a ver y sentir el público. Para nosotros es medio equipo''.