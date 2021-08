Hondureño Melker Hernández viajará a Europa para militar en club de tercera división en España

Un nuevo hondureño migrará a Europa para buscar destacar en el fútbol de primer nivel. Se trata de Melker Félix Hernández, un sampedrano de 21 años que militará en el fútbol de España.

Con experiencia en la Liga de Ascenso nacional con el Lone FC, Melker recaló tras la pandemia en la academia GSM Sport Club del exjugador Enrique Amador y Alberth Elis, la cual ostentó de visorías del club Pachuca de México el pasado mes de mayo donde el jugador fue seleccionado.

Hernández juega como central y lateral izquierdo, y fue 'amarrado' por Nicola Radici, vicepresidente del Real Balompédica Linense que pertenece a Segunda B, tercera categoría de España, a la cual estaría viajando el próximo martes junto a su agente y entrenador Amador.

El directivo del club español viajó desde Andalusia hacia San Pedro Sula para presenciar el juego de Melker, que brilló en los entrenamientos donde fue visto por Raiola y fue de los mejores en un amistoso realizado a petición de él ante Platense al que vencieron 5-2. En GSM Sports, Félix fue compañero de equipo con Isaac Castillo, la nueva 'joyita' de Marathón.

Hernández ya firmó un pre-contrato para emitir su visa de trabajo del país europeo donde estaría al menos por un año, pues su transferencia es a préstamo con opción a compra, misma que será oficial cuando firme su vínculo con el equipo una vez que llegue a España.

"En el colegio siempre rigiaba, estuve en el Honduras Corea y Técnico Sampedrano, fueron buenos momentos, estoy agradecido con Dios por esta oportunidad. En la visoría estuvimos haciendo puro fútbol, en todos esos días di lo mejor de mí y cuando supe que había sido seleccionado me puse bien feliz. Me dijeron que tenía condiciones y que haré una prueba de 60 días en el equipo de la Liga Expansión donde espero romperla. Todo esto fue una experiencia muy bonita, uno como jugador siempre trabaja duro, pero nunca sabe cuándo llegará la oportunidad”, dijo Melker a DIEZ cuando fue seleccionado en las visorías del Pachuca, donde aún no ha podido ir por temas de visado.

Cabe mencionar que el Linense ya ha ostentado de un jugador hondureño en el pasado, pues el exdefensor del Marathón, Bryan Barrios, residió por seis meses, saliendo por problemas personales a principios del presente año.