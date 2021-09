La Selección de Honduras quedó atrás y los legionarios ya tienen agenda

Follow@michellmidence

La Selección Nacional tuvo sus primeras tres jornadas eliminatorias Concacaf, los legionarios que fueron seleccionados por Fabián Coito, ya se encuentran de vuelta con sus equipos para continuar con los torneos en los diferentes países.

Comenzando con el 'viejo continente', Girondins de Burdeos, quienes ficharon al jugador Alberth Ellis, también disputarán el domingo ante Lens, se prevé que el delantero pueda hacer su debut con el club frances el 26 de septiembre contra el Rennes o el 3 de octubre contra Mónaco.

El Cádiz equipo que juega Anthony Lozano se enfrenta al Real Sociedad el domingo 12 de septiembre, el 'Choco' sufrió una lesión en el partido de Honduras-Estados Unidos que lo obligó a salir al termino del primer tiempo.

Anthony Lozano y Jonathan Rubio ya se incorporaron a sus equipos.

Equipos como la Académica (Jonathan Rubio) se enfrenta al Feirense; el Reggina (Rigoberto Rivas) ante Crotene; en Grecia, el equipo de Deybi Flores comenzará este sábado la liga enfrentándose a las Asteras Tripolis, torneo que había sido pospuesta debido a problemas de transmisión de los partidos.

CATRACHOS EN ESTADOS UNIDOS:

La legionarios en la MLS tienen un fin de semana largo, el LA Galaxy de Danilo Acosta enfrenta al Colorado Rapids, el defensa tuvo participación con la Selección de Honduras en el partido que tuvo con El Salvador.

El Minnesota United quien fichó a Joseph Rosales que juega contra el Seattle Sounders, el volante que aún no hace su debut con el club, está a la espera de culminar los últimos asuntos legales y ganarse el puesto de titular.

Además, DC United (Andy Najar) ante New York RB, Montreal Impact (Romell Quioto) se enfrenta al Nashville SC, FC Dallas (Bryan Acosta) juega San José Earthquakes, el Houston Dynamo (Maynor Figueroa, Bonieck García) se disputa Austin.

JORNADA DE LOS HONDUREÑOS EN EL EXTERIOR:



SÁBADO 11 DE SEPTIEMBRE:



Feirense (4:00 am) Académica (Jonathan Rubio)



Panaitolikos (9:15 am) Asteras Tripolis (Deybi Flores)



Crotene (10:30 am) Reggina (Rigoberto Rivas)



Royal Pari (1:00 pm) San José (Rubilio Castillo)



Colorado Rapids (1:30 pm) LA Galaxy (Danilo Acosta)



Seattle Sounders (3:00 pm) Minnesota United (Joseph Rosales)



New York RB (5:00 pm) DC United (Andy Najar)



Charlotte Independece (5:00 pm) Hartford Athletic (Juan Carlos Obregón-USL)



Montreal Impact (6:00 pm) Nashville SC (Romell Quioto)



FC Dallas (6:30 pm) San José Earthquakes (Bryan Acosta)



Houston Dynamo (6:30 pm) Austin (Maynor Figueroa, Bonieck García)



Guadalupe (7:00 pm) Alajuelense (Alex López)



Cartaginés (8:00 pm) Santos de Guápiles (Roger Rojas, Elmer Guity)



LA Galaxy II (8:30) Phoenix Rising (Gerson Chávez-USL)





DOMINGO 12 DE SEPTIEMBRE:



Penafiel (4:00 am) Nacional (Bryan Róchez)



Girondins de Burdeos (7:00 am) Lens (Alberth Ellis)



Cádiz (10:30 am) Real Sociedad (Anthony Choco Lozano)



Los Ángeles (8:30 pm) Real Salt Lake (Douglas Martínez)





MARTES 14 DE SEPTIEMBRE:



Colo Colo (4:00 pm) Everton (Denil Maldonado)