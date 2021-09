Alex López no se descarta para los juegos en octubre: doctor del Alajuelense explica su lesión y evolución

Follow @Omar_GM09



Alex López sufrió un desgarre en su pierna derecha tras el gol ante Canadá el 2 de septiembre y todo apunta que no podría jugar con Honduras en la triple fecha eliminatoria de octubre, pero no está todo pérdido, pues la recuperación del volante está evolucionando muy bien.

A falta de un día para cumplirse una semana del comienzo de su rehabilitación, López apareció en el programa Cinco Deportivo junto al doctor de su club Alajuelense, Jorge Slom, quien explicó a la perfección la lesión del futbolista.

El médico informó que el desgarró de Alex se produjo en la parte posterior del muslo, en los músculos isquiotibiales, siendo el semimembranoso el protagonista de la lesión. Esto comentó Slom.

"Es una lesión importante a nivel de los músculos isquiotibiales. El pasado lunes nosotros lo valoramos en Costa Rica, le hicimos una hipografía. Sin embargo, no es una ruptura completa del muslo lo que nos da tranquilidad, se ven desorganizados las filas del músculo", inició contando.

El semimembranoso de los músculos isquiotibiales fue donde Alex López sufrió la lesión. "Ese mismo día le aplicamos un plasmático que son plaquetas que aceleran la cicatrización del muslo con la grata sorpresa que Alex se siente muy bien, clínicamente ha evolucionado de la mejor manera, está trotando con el equipo de manera aislada. El dolor ha disminuido a un 60 por ciento, es un desgarro del segundo grado de tres clasificaciones, por lo que no podemos decir que es algo leve pero tampoco nos alarma mucho", agregó.

López no se descarta para los encuentros internacionales ante Costa Rica, México y Jamaica; esta triple fecha inicia el 7 del próximo mes: "No podría decir que no voy a estar, no me voy a destacar, la recuperación ha venido super bien".





El doctor Slom comentó que Alex podría recuperarse así como en tres semanas como en ocho: "Son varias etapas de recuperación como quitar el dolor, inflamación y asegurar que hay una buena cicatrización del muslo que a la hora de hacer un alineamiento necesitamos hacer un trate para que no se haga una pelota en el desgarro. Después viene el trabajo con balón".



Y terminó con: "Hablar de números en semanas se vuelve muy relativo, pues normalmente son de 3 a 8 semanas. Mañana se cumple una semana de tenerlo en rehabilitación. Pueden ser tres semanas, o cuatro, pero lo ideal es que esté en las mejores condiciones para evitar la recaída".

Honduras se concentrará en tres semanas para los próximos encuentros eliminatorios por la octagonal rumbo a Qatar 2022.