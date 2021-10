¡No lo tolera! Álvaro Cervera anuncia consecuencias para Choco Lozano y los jugadores que se fueron de fiesta en el Cádiz

Cádiz recibe este sábado en el estadio Nuevo Mirandilla al Valencia en uno de los encuentros más atractivos de la jornada ocho de la Liga Española.

Entraron por el techo: Roban en el hotel donde vive Messi en París; estas pertenencias se llevaron



El equipo amarillo vive un momento complicado luego de la derrota ante el Rayo Vallecano y su entrenador, Álvaro Cervera aseguró que tienen que recomponer el camino.



"Lo que se vio en Vallecas no es lo que quiero, cometimos muchos errores, fuimos un equipo vulnerable y para mí no reconocible y lo que tengo que intentar es que el equipo no se parezca nunca más en nada a lo que fuimos frente al Rayo", dijo en conferencia de prensa.



Para el partido contra Valencia, Cádiz ha recuperado a Fali, uno de sus mejores defensores: "Está perfectamente, puede jugar y a principios de semana teníamos dudas. Se encuentra bien y está bien para jugar".





Y agregó: "Estamos siendo un equipo de diente de sierra, que no me gusta. Hacemos un derroche brutal contra el Barcelona, pero en Vallecas se ve otro equipo. Pero tenemos que ser capaces de dar una nota media todos los partidos y no podemos ser así. ¿Cómo se cambia? Pues las ideas y que los futbolistas crean en ellas, que las tengan clara. Y la idea de este equipo es que defendiendo así y siendo el segundo o tercer equipo más goleado de Primera nos vamos a ir a Segunda de cabeza. Tenemos que poner remedio a esto y voy a intentar hacerlo. Lo que hay que hacer es cortar la sangría de goles en contra porque así no nos vamos a salvar".



La polémica fiesta de los jugadores



Los futbolistas del Cádiz de España, incluyendo el hondureño Antony Lozano, se metieron en problemas luego de irse de fiesta tras caer contra el Rayo Vallecano.



Cervera se pronunció sobre los videos filtrados: "Soy consciente de las imágenes, las he visto y por parte del cuerpo técnico no tenían permiso. Esas imágenes a mí no me representan, no representan a nada de lo que representa a este club, es una equivocación. Unos se habrán equivocado de una manera y otros de otras, pero no se puede explicar que haya gente que pueda salir después de una derrota así".

Puede sentenciarlo en el Atlético-Barcelona, pero antes de eso lo defiende: la frase de Simeone a Koeman



Además, el entrenador advirtió a estos jugadores de las consecuencias que habrá: "Las cosas tienen consecuencias y las tendrá. Eso no ha pasado nunca y este año nos ha ocurrido. Estoy convencido de que hay gente enojada por estas imágenes y como responsable, pido perdón y seguro que hay gente que sale ahí en el vídeo que está avergonzada pero los errores traen consecuencias", anunció.